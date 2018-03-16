Первая после зимнего перерыва гостевая игра команды “Ротор-Волгоград” с калининградской “Балтикой” закончилась поражением волгоградцев. Матч 28 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства проходил в Калининграде на старейшем стадионе России - “Балтике”. В первом тайме обе команды играли осторожно. Опасный момент создали хозяева поля у ворот волгоградцев лишь на 22 минуте, но волгоградцы ответили контратаками. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Второй тайм начался с нескольких атак “балтийцев”, которые раз за разом срывала защита “Ротор-Волгограда”. Волгоградцы ответили атакой на 50 минуте и двумя штрафными ударами на 51 и 52 минутах. Однако открыть счет им также не удалось.

На 56 минуте волгоградский вратарь Николай Заболотный кулаками отбил мяч, отправленный в ворота штрафным ударом, который выполнил полузащитник “Балтики” Виктор Свежев. Еще один штрафной по воротам волгоградцев, назначенный на 57 минуте, отразила “стенка” футболистов “Ротор-Волгограда”. И все-таки на 65 минуте счет открыли хозяева поля. Гол забил нападающий “Балтики” Александр Касьян. Сравнять счет до конца игры волгоградцам не удалось.

К началу встречи “Ротор-Волгоград” находился на 18 строчке турнирной таблицы, куда команда поднялась с последнего, 20 места, одержав после зимнего перерыва две победы над московским “Спартаком-2” и “Тамбовом’. Отметим, что в предыдущей встрече волгоградцев с футболистами из янтарной столицы России со счётом 0:1 победила “Балтика”.



