|Спорт
|17.03.2018 17:54(Обновлено: 17.03.2018 17:55)
После двух побед "Ротор-Волгоград" постигла неудача в матче с "Балтикой" 0:1
Первая после зимнего перерыва гостевая игра команды “Ротор-Волгоград” с калининградской “Балтикой” закончилась поражением волгоградцев. Матч 28 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства проходил в Калининграде на старейшем стадионе России - “Балтике”. В первом тайме обе команды играли осторожно. Опасный момент создали хозяева поля у ворот волгоградцев лишь на 22 минуте, но волгоградцы ответили контратаками. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет.
Второй тайм начался с нескольких атак “балтийцев”, которые раз за разом срывала защита “Ротор-Волгограда”. Волгоградцы ответили атакой на 50 минуте и двумя штрафными ударами на 51 и 52 минутах. Однако открыть счет им также не удалось.
На 56 минуте волгоградский вратарь Николай Заболотный кулаками отбил мяч, отправленный в ворота штрафным ударом, который выполнил полузащитник “Балтики” Виктор Свежев. Еще один штрафной по воротам волгоградцев, назначенный на 57 минуте, отразила “стенка” футболистов “Ротор-Волгограда”. И все-таки на 65 минуте счет открыли хозяева поля. Гол забил нападающий “Балтики” Александр Касьян. Сравнять счет до конца игры волгоградцам не удалось.
К началу встречи “Ротор-Волгоград” находился на 18 строчке турнирной таблицы, куда команда поднялась с последнего, 20 места, одержав после зимнего перерыва две победы над московским “Спартаком-2” и “Тамбовом’. Отметим, что в предыдущей встрече волгоградцев с футболистами из янтарной столицы России со счётом 0:1 победила “Балтика”.
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В администрации Волжского принят порядок проведения публичного обсуждения по вопросу определения границ прилегающих территорий, где будет запрещена продажа алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа город Волжский, относительно каждой конкретной территории будет подготовлен проект, который и вынесут на всенародное обсуждение. В рабочую комиссию по данному вопросу вошли представители администрации города и торгово-промышленной палаты города. Обсуждение, как говорится в документе, должно проходить в открытой и публичной форме, и каждый может выражать свое мнение. Напомним, в Волжском уже стало традицией запрещать торговлю алкоголем во время праздников в магазинах, которые расположены в непосредственной близости от проведения массовых...
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|Общество
|17.03.2018 14:03 (Обновлено: 17.03.2018 14:24)
Ни много ни мало – к президенту страны обратилась заведующая МДОУ ДС «Елочка» города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Селезнева. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалась видеозапись ее заявления. Заведующая рассказывает историю ремонта канализационной системы детского сада, называя имена причастных чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них состоит в партии «Единая Россия». По утверждению руководителя детского сада, ей сначала навязали подрядчика, а когда заведующая отказалась подписывать акт выполненных работ, начали оказывать психологическое давление, намекая, что скандал устраивать не стоит. В телефонном разговоре с корр. ИА «Высота 102» Татьяна Селезнева отметила, что...
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|17.03.2018 11:44
В Волгограде ищут подрядчика для замены покрытия легкоатлетического сектора стадиона «Зенит». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, также объявлена закупка оборудования по уходу за футбольным полем с натуральным покрытием. Это будет современный газонокосильный райдер, с помощью которого работники «Зенита» смогут заботиться о траве - разрыхлять почву, снимать густой дерн, проводить аэрацию грунта, убирать остатки сухой растительности и подстригать. Легкоатлетический сектор стадиона - это традиционное место для проведения соревнований по прыжкам в длину и высоту, здесь проходят тренировки спортсменов. Всего в рамках объявленных аукционов на оснащение стадиона выделено порядка 5,5 млн рублей. ...
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О задержании в Кировском районе находящейся в федеральном розыске жительницы Волгограда сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. В 2013 году владелица автосервиса приняла в ремонт машину “ЗАЗ Сенс”. Но хозяину авто не вернула. Оказалось, она по поддельным документам продала украинскую легковушку за 145 тысяч рублей. Затем злоумышленница сбежала в Москву. В столице она прожила около четырех лет. Ее задержали стражи порядка после возвращения в родной город.
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|17.03.2018 10:18
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Вернулись из Москвы, где принимали участие в форуме «Россия — страна возможностей», командир военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев и 14-летний курсант отряда Даниил Кузьмин. Они - победители Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро». «Наш патриотический проект «Пока память жива», - сообщил ИА «Высота 102» Алексей Медведев, - направлен на увековечивание памяти воинов, погибших в сражениях за Сталинград». По его словам, сам форум, на который собрались...
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|Экология
|17.03.2018 09:55 (Обновлено: 17.03.2018 13:28)
Около 9,3 миллионов рублей выделено на разработку проектной документации на строительство девяти водопропускных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, искусственные плотины должны быть построены на ериках Сахарный, Дударев около хутора Закутский, Нарезной, Шуматин около хутора Чааевец, Дудик около этого же населенного пункта, два сооружения – на протоке около хутора Невидимка, а также на ерике Шуматин около хутора Чапаевец. Заказчиком работ выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Искусственные плотины должны обеспечивать более эффективное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, при этом – не нарушать экологическое равновесие и не принести вред охраняемой природной территории. При строительстве плотин также...
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|Общество
|17.03.2018 07:42
Жительница Волгограда Ирина Филиппова пытается выяснить, каким образом она из законопослушного гражданина превратилась в злостного должника, если исправно вносила плату за услуги ЖКХ. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, о существовании долга она узнала, когда приставы стали снимать деньги с ее банковской карты. Выяснилось, что за ней числится долг за неуплату коммунальных услуг на сумму более 65 тысяч рублей. Есть даже решение суда о взыскании денег в пользу УК "Ренессанс", которое и заявило иск мировому судье в порядке упрощенного производства. Отметим, что такое производство осуществляется без приглашения сторон и не предполагает проведения предварительного слушания. Жительница Волгограда утверждает, что платила за...
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|Аналитика
|16.03.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Поскользнувшиеся жители Волгограда из больничных палат передают привет коммунальщикам
Смотрите сегодня в программе: в день выборов мэрия Волгограда дарит жителям бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Робот по сбиванию сосулек и другие научные разработки: студент из Волгограда рассказал президенту о своих планах. Все по международным стандартам: в Волжском построили и открыли комфортабельный изолятор временного содержания. Шел, поскользнулся, очнулся, гипс : волгоградцы передают привет коммунальным службам из больничных палат. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экология
|16.03.2018 17:57
Российские предприниматели в "ОПОРЕ РОССИИ" встретились с японскими специалистами, прибывшими на территорию РФ для изучения практики утилизации отходов в городах-миллионниках. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, который в "ОПОРЕ РОССИИ" возглавляет Полина Вергун, представил коллегам из Японии концепцию развития отрасли обращения с отходами в России. Известно, что сегодня российская сфера обращения с отходами находится в стадии активных преобразований. В стране вводится новая система, согласно которой полную организацию деятельности отрасли обращения с отходами в субъектах РФ берут на себя региональные операторы. По словам Полины Вергун, сегодня отрасль...
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|Общество
|16.03.2018 17:50
«Сто вопросов взрослому»: Депутат Госдумы обменялась мнениями с волгоградскими студентами о политике и карьере
«Как стать политиком и какими должны быть первые шаги для этого?». «Почему вы выбрали профессию юриста, а стали депутатом?». «Каково это – работать в Госдуме?». «Есть ли у вас и других депутатов личные переводчики?». «Как относитесь к движению «Молодые профессионалы?». «Что нужно делать, чтобы молодежь не уезжала из любимого города и региона?». «Какие книги читаете?»… Это – только малая часть вопросов, которые прозвучали на встрече студентов Волгоградского экономико-технического колледжа с депутатом Госдумы от Волгоградской области, координатором федерального проекта «Народный контроль», членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анной Кувычко. Однако главной темой беседы стало обсуждение вопросов образования, выбора...
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|Экономика
|16.03.2018 16:55
В рамках подготовки к празднованию 65-летия Волжского в администрации Волгоградской области принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, специалисты проведут обследование мостового переезда, сформируют перечень работ и определят их стоимость. Начало дорожного ремонта запланировано на текущий год. Напомним, что на этой неделе в ходе заседания Совета директоров промышленных предприятий региона губернатор Андрей Бочаров поручил главе города Игорю Воронину подготовить предложения для формирования программы комплексного развития Волжского. В рамках программы планируется модернизация объектов сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. Игорь Николаевич отметил: «Дорога...
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|Газетный киоск
|16.03.2018 16:33
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными двоих жителей Волгоградской области в финансировании международных террористов, действующих на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба военного суда. "Суд признал убедительными представленные доказательства в том, что жители Волгоградской области Казбек Басаев и Руслан Таймысханов перевели почти 200 тыс. рублей на нужды незаконных вооруженных формирований (НВФ) и международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (запрещены в РФ), действующих на территории Сирийской Арабской Республики", -...
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|Общество
|16.03.2018 16:17
Волгоградское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" проиграло очередной иск товариществу собственников жилья "Квартал 122" из Дзержинского района Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. Партийцев обязали выплатить ТСЖ более 11,7 тысячи рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов на оплату представителя и госпошлины. Выяснилось, что областное отделение КПРФ не спешит исполнять ранее вынесенное решение суда о взыскании в пользу ТСЖ "Квартал 122" задолженности за аренду офиса и содержание контейнерной площадки в сумме почти 120 тысяч рублей с учетом пени за просрочку. Это решение было принято еще 15 сентября 2017 года,...
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|Общество
|16.03.2018 15:14 (Обновлено: 16.03.2018 16:15)
Сегодня начальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Юрию Валяеву, прибывшему в Волгоград, показали вытрезвитель, который планируется открыть к ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новое учреждение имеет «многоэтажное» название: «Отделение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившими способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающем пространстве». Современный вытрезвитель, который готов обслужить перебравших гостей ЧМ-2018, представляет собой несколько одноэтажных зданий за плотным забором, расположившихся в частном секторе на ул. Смоленской в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», в ближайшее время учреждение останется закрытым, а откроется уже ближе...
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|Общество
|16.03.2018 14:45
Жители Краснослободска, до которого из центра Волгограда по мосту через Волгу можно доехать за 15 минут, прислали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии центральной улицы - улицы Ленина, посетовав на бездействие местной власти. «Тонут люди и машины, ни в магазин сходить, ни проехать. Ситуация усугубляется еще тем, что в нашем городе это единственная дорога. Люди просто вынуждены портить обувь, машины, а глава администрации никаких мер не принимает. Раньше хоть откачивали эту лужу (при предыдущих главах). А этот просто бездействует», - написали краснослободцы. О ситуации, когда пешеходы каждую секунду...
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17 марта 17:54
После двух побед "Ротор-Волгоград" постигла неудача в матче с "Балтикой" 0:1
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