В Волгограде коммунистическая партия оказалась в должниках у ТСЖ

Волгоградское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" проиграло очередной иск товариществу собственников жилья "Квартал 122" из Дзержинского района Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. Партийцев обязали выплатить ТСЖ более 11,7 тысячи рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов на оплату представителя и госпошлины. Выяснилось, что областное отделение КПРФ не спешит исполнять ранее вынесенное решение суда о взыскании в пользу ТСЖ "Квартал 122" задолженности за аренду офиса и содержание контейнерной площадки в сумме почти 120 тысяч рублей с учетом пени за просрочку. Это решение было принято еще 15 сентября 2017 года, но до сих пор не исполнено. Товарищество обратилось в суд о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Установлено, что волгоградское областное отделение КПРФ в сентябре 2012 года заключило договор с ТСЖ "Квартал 122" на аренду нежилого помещения из шести комнат общей площадью 97,3 кв.м., расположенного по адресу: проспект им. Маршала Жукова, 106а. По данным обкома КПРФ, по этому адресу располагается Дзержинское районное отделение КПРФ. Отметим, что областное отделение КПРФ пыталось обжаловать решение о взыскании задолженности за аренду, содержание контейнерной площадки и пени. Однако апелляционная, а затем и кассационная инстанции оставили решение Арбитражного суда Волгоградской области без изменений.



