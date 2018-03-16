Жители Краснослободска, до которого из центра Волгограда по мосту через Волгу можно доехать за 15 минут, прислали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии центральной улицы - улицы Ленина, посетовав на бездействие местной власти. «Тонут люди и машины, ни в магазин сходить, ни проехать. Ситуация усугубляется еще тем, что в нашем городе это единственная дорога. Люди просто вынуждены портить обувь, машины, а глава администрации никаких мер не принимает. Раньше хоть откачивали эту лужу (при предыдущих главах). А этот просто бездействует», - написали краснослободцы. О ситуации, когда пешеходы каждую секунду рискуют быть облитыми с головы до ног, и вынуждены по щиколотку в воде переходить дорогу, рассказали и волгоградцы.













«При повороте с проспекта В.И.Ленина на 7-ю Гвардейскую по обе стороны пешеходного перехода в низинах скапливается большое количество воды по причине выпадения осадков. Двигаясь вперед к 7-ой Гвардейской, машины выталкивают из низин воду на пешеходный переход. Для пешеходов разрешающий зеленый сигнал светофора горит в пределах 25 секунд. Чтобы успеть за это время перейти дорогу, людям приходится брести по воде. Форменное безобразие», - написали авторы фотографий и также обратили внимание на отсутствие реакции со стороны городских хозяйственников.







