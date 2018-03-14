В Волгоградской области поймали семью наркокурьеров из Самары

Двоих наркокурьеров из Самары поймали при перевозке “товара” в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД, 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу задержали сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков при поддержке бойцов спецотряда “Гром” и экипажей отдельного батальона ДПС на 88-м километре ростовской трассы.

У преступной парочки изъяли более полукилограмма амфетамина. Как выяснили полицейские, жители Самары занимались поставкой самых разных наркотиков - амфетамина, ЛСД, МДМА - на территории нескольких регионов. Им помогали так называемые “раскладчики”, двоих из них удалось задержать. Теперь наркопоставщикам грозит серьезный тюремный срок - от 15 до 20 лет.



