Застройщику ЖК под Волгоградом запретили привлекать деньги дольщиков





Арбитражный суд Волгоградской области приостановил деятельность ООО «Строительные системы», связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, сроком на три месяца с момента вступления решения в законную силу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, с соответствующим заявлением обратилась инспекция госстройнадзора Волгоградской области. ООО «Строительные системы» является застройщиком жилого комплекса «Заречье» в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. В составе жилого комплекса с привлечением денежных средств участников долевого строительства строится 11 многоквартирных домов. Однако, как выяснилось, застройщик в течение длительного срока не исполнял обязанность по передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства.

Кроме того в ходе внеплановой документарной проверки исполнения ранее выданного предписания инспекцией установлено, что денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства застройщиком, не использованы в полном объеме для строительства жилого дома.

Указанные обстоятельства свидетельствует о нарушении прав дольщиков, посчитали в инспекции. Суд пришел к выводу о том, что с учетом значительного размера нецелевого расходования денежных средств, необходимость в дополнительном привлечении денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ООО «Строительные системы», в настоящее время отсутствует. При этом застройщиком не утрачивается право на осуществление иной предпринимательской деятельности, в том числе на завершение строительства и привлечение инвестиций в строительство иным легальным путем. ООО «Строительные системы», не согласившись с решением суда, обжаловало его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Апелляционная инстанция признала судебный акт законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о волгоградце Алексее Жадаеве, который еще в 2015 году передал ООО «Строительные системы» около 1,6 миллиона рублей за будущую квартиру в Краснослободске, где возводила жилые дома данная компания. Однако дом в ЖК "Изумрудный город" был введен в эксплуатацию гораздо позже заявленного срока, в результате волгоградец попал в кредитную кабалу. При этом ООО «Строительные системы» долгое время не выплачивало волгоградцу неустойку в размере около 220 тысяч рублей по решению суда за нарушение срока сдачи дома. Алексей Жадаев в знак протеста разбивал палатку около офиса фирмы в поселке Максима Горького.







