В Волгограде готовятся к рабочему визиту спикера Госдумы Вячеслава Володина





С рабочим визитом Волгоград завтра, 14 марта, посетит председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Официально план намеченных мероприятий пока неизвестен. На сайте российского парламента также отсутствуют сведения о поездке спикера в город-герой. Подготовкой к встрече высокопоставленного гостя занимается администрация региона. Реготделение партии «Единая Россия» и руководство областной думы в нюансы запланированного визита, по сведениям информагентства, не посвящены. Как стало известно «Высоте 102», Вячеслав Володин посетит интерактивный музей «Россия – моя история», в котором проведет встречу с общественностью.

В Волгограде Вячеслав Володин был относительно недавно – 19 ноября минувшего года. Тогда председатель Госдумы принял участие в торжествах, приуроченных к 75-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Вячеслав Володин входил в территориальную группу партии «Единая Россия», в составе которой была и Волгоградская область.



