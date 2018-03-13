В Волгоградской области формируют программу развития Волжского









Представить предложения и сформировать до конца текущего года программу развития города Волжского — такую задачу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил накануне перед муниципалитетом и профильными ведомствами администрации региона в ходе встречи с промышленниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, совещание прошло на площадке Волжского трубного завода, в нем также приняли участие представители администрации городского округа.

«В следующем году Волжскому исполнится 65 лет, мы прорабатываем отдельную программу по развитию города, в частности модернизации систем водоснабжения, — сказал Андрей Бочаров. — Важно проработать и до конца года принять программу по Волжскому: что необходимо сделать по дорогам, медицинским учреждениям, культурным объектам. Так же мы действовали в Камышине, Калаче-на-Дону, Волгограде, Урюпинске. Прошу представить свои предложения, чтобы мы включили их в план работы», — обратился Андрей Бочаров к главе города Игорю Воронину.

Программа будет касаться следующих приоритетных направлений: модернизации ЖКХ, замены линий освещения, обновления дорожно-транспортной инфраструктуры, медицины, сферы социальной защиты, благоустройства территорий.

Комплексное развитие территорий является приоритетом долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. Напомним, подготовка к 100-летию Героя Советского Союза Алексея Маресьева стала серьезным импульсом для развития его малой родины — города Камышина. Были реализованы инфраструктурные проекты в дорожном хозяйстве, приведены в порядок учреждения здравоохранения и социальной сферы, общественные пространства. Например, обновилась площадь Павших борцов, которую не ремонтировали около 40 лет.

Аналогичная работа выполнена в городе воинской славы Калач-на-Дону и поселке Пятиморск, где подготовка к празднованию 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом дала возможность преобразить территории. На их социально-экономическое развитие, начиная с 2014 года, было направлено свыше одного миллиарда рублей бюджетных и внебюджетных средств. Решены инфраструктурные задачи, реализован ряд проектов благоустройства, построены современные объекты освещения, газификации, водоснабжения, приведены в порядок дороги.

В этом году реализуется программа развития Урюпинска — столица российской провинции готовится отметить свое 400-летие. В 2019 импульсом для преображения Волжского станет 65-летие города.



