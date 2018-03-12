В Волгограде ищут добровольцев для поисков тела убитого матерью ребенка





Поисково-спасательный отряд “СПАС34” ищет добровольцев для помощи в розыске тела девятимесячного ребенка, убитого матерью. Как сообщила ИА “Высота 102” руководитель организации Наталья Дергачева, призыв уже размещен в соцсетях. “Пока идет подготовка к мероприятию, просим откликаться личным сообщением в Вконтакте "Могу помочь" и номер телефона или разумные предложения по поискам и распространению информации”, - говорит Наталья. Она сама вышла с инициативой на следственный комитет. Сейчас определяются возможные районы поисков. Поэтому время и место сборов станет известно позднее. Связаться с организаторами можно по телефонам: 89047508078, 89033763641.

Напомним, по данным следствия, 1 марта 26-летняя женщина вместе с сыном ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла квартиру в Центральном районе по адресу улица Ткачева,12. 3 марта она задушила дитя, упаковала тело ребенка в пакет и выбросила его в мусорный контейнер. Затем уехала в Волжский к подруге. На допросе фроловчанка рассказала, что пошла на преступление, не желая воспитывать второго ребенка, а также из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянной работы.

Отметим, что к моменту публикации на призыв о помощи откликнулись уже около пятидесяти человек.







