Волгоградские депутаты нашли плюсы в заграничной медицине

Право посещения пациентов реанимации и палат интенсивной терапии их родственниками могут прописать в федеральном законе. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградская облдума намерена поддержать введение дополнительной нормы в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Инициатором рассмотрения в регпарламенте данного вопроса выступила председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова. Сами поправки в федеральный закон рассматриваются в Государственной думе.

В настоящее время допуск родных и близких пациентов реанимации или палат интенсивной терапии, хотя и прописан в законе, но не является обязанностью медиков. «Допуск к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе, и зачастую, снижает эффективность лечения пациентов», - отмечено в пояснительной записке к проекту поправок в закон, разработанному целой плеядой депутатов Госдумы.

Между тем, как продолжают российские парламентарии, «в большинстве зарубежных стран родители, иные члены семьи, законные представители пациентов могут находиться рядом с ними». По данным Минздрава РФ, в нашей стране далеко не во всех медучреждениях близкие запросто могут посещать своих родственников, которые находятся в реанимации. Такую возможность россияне получат, если будут приняты поправки в федеральный закон. Разработку более детального порядка посещения пациентов разработает министерство здравоохранения.



