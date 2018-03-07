Южанки – хранительницы семейного бюджета

В преддверии 8 марта банк ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих розничных клиентов в ЮФО - мужчин и женщин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, результаты показали, что мужчины быстрее увеличивают свой доход (на 75% за последние пять лет), а женщины лучше сохраняют семейный бюджет. Кроме того, женщины приобретают автомобили на равных условиях с мужчинами.

На юге, среди клиентов ВТБ, женщины демонстрируют высокую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продукты. Количество договоров на открытие вкладов у женщин на 69% больше, чем среди мужчин – почти 29 тысяч против 16 тысяч. Общая сумма капиталовложений у прекрасной половины человечества на 36% больше и составляет 110 млрд рублей. При этом средний размер вклада на 25% больше все же у мужчин.

К выбору автомобиля южанки подходят рационально, не ущемляя себя в своих правах, но и не пренебрегая семейным бюджетом. Поэтому «средний чек» по оформляемым автокредитам ВТБ у обоих полов одинаковый – 657 тыс. рублей. Хотя общее число приобретаемых автомобилей у мужчин почти вдвое больше.

«Статистика показывает, что мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Они оформляют на 42% больше кредитов наличными, чем женщины, на 23% - ипотеки. Это говорит о том, что в семьях южан финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно “сильный пол”», - прокомментировал Владимир Стрельников, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области.

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин – на 32%. И даже несмотря на существующее мнение о том, что женщины совершают более импульсивные покупки, статистика ВТБ говорит о том, что чаще транзакции по картам проводят не они.



