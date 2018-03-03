Известные музыканты отметили выступление мальчика из Волжского Волгоградской области на проекте «Ты супер!»

15-летний Виктор Борисов из города Волжский Волгоградской области получил зеленый свет от известного продюсера Виктора Дробыша за исполнение на конкурсе «Ты супер!» песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Как отметили организаторы конкурса, сообщает ИА "Высота 102", сразу после завершения выступления он поспешил пожать руку мальчику, а композитор и продюсер Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст.

Первые воспоминания Виктора Борисова из детства — любимая манная каша, врачи, больничная палата. В больнице Витя провел почти год — между жизнью и смертью. Замерзшего маленького мальчика прохожие подобрали на улице. Он едва дышал. На морозе его оставили умирать родители. В настоящее время мальчик воспитывается в приемной семье.