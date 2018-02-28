Проблему ухудшения ситуации в сфере обращения с отходами в российских субъектах в связи с ростом несанкционированных свалок может разрешить только переход на новую реформу в данной отрасли. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город», руководитель комитета по реформированию отрасли «ОПОРЫ РОССИИ» Полина Вергун на совещании комитета Совета Федерации по аграрной политике представила концепцию развития отрасли, при реализации которой возможно построение системы в кратчайшие сроки и без бюджетного финансирования.

По мнению эксперта, это реально путем привлечения в субъекты компании-региональных операторов, имеющих возможность выступить в своей территориальной зоне и в статусе инвестора.

«Уход от обременительных концессий необходим в новой системе путем вовлечения в сферу доступных лизинговых схем, - считает Полина Вергун. – Такая система стимулирует бизнес применять более эффективные технологии в отличие от обременительных для субъектов концессий, которые зачастую завязаны на бюджетной поддержке, что не мотивирует развитие и улучшение технических и технологический показателей».

По мнению Полины Вергун, в рамках новой реформы важно участие малого бизнеса, уже работающего ранее на своей территории. Его интеграция в новую систему позволит перейти на новые рельсы без социальных взрывов.

Кроме того, конструкция «региональный оператор-инвестор» способствует развитию экотехнопарков, которые нацелены на минимизацию захоронения, вовлечение отходов во вторичный оборот и производство готовой продукции, что позволит в течение ближайших двух лет достичь доли утилизации и обезвреживания до 60%. В ЮФО подобная система получила реализацию. В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и Республике Калмыкия эксплуатируются, а также строятся новые региональные экотехнопарки, в состав которых входят полигоны, сортировочные комплексы, установки по утилизации и обезвреживанию отходов. Вторичное сырье из этих регионов будет направляться на федеральный экотехнопарк, проектирование которого сегодня ведется Группой Компаний «Чистый город». Основной целью масштабного производства станет изготовление готового конкурентоспособного продукта.



