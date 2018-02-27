В котельной Красноармейского района Волгограда внедрена система автоматики

«Концессии теплоснабжения» осуществили техническое перевооружение котельной «МУЗ-10», расположенной в самом южном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новые трубопроводы и насосы, а также автоматизированное оборудование позволят улучшить теплоснабжение шести объектов, включая два жилых дома и корпусы филиала «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера».

Котельная «МУЗ-10» в Красноармейском районе заработала в 1976 году. Она была построена для того, чтобы подавать тепло и горячую воду в ряд объектов, расположенных вблизи Волгоградского судостроительного завода, в числе которых: Волгоградский индустриальный техникум, филиал «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера», детский сад, а также два многоквартирных дома.

Спустя много лет оборудование котельной пришло в негодность. Однако в 2017 году в рамках инвестиционной программы «Концессиями теплоснабжения» организовано техническое перевооружение объекта.

Специалисты полностью заменили запорную арматуру и трубопроводы теплоснабжения внутри котельной, обновили насосную группу, установили сигнализатор загазованности, современную систему противопожарной безопасности.

Ключевой задачей, которая также была выполнена в процессе техперевооружения, стала автоматизация котельной. Благодаря новому оборудованию тепло и горячая вода будут подаваться потребителям в автоматическом режиме, что поможет существенно улучшить качество оказания населению коммунальных услуг. В свою очередь предусмотренная система диспетчеризации, когда все данные с котельной в реальном времени будут поступать в диспетчерскую службу, даст возможность в дальнейшем оперативнее реагировать на возможные нештатные ситуации.

В настоящее время завершается монтаж системы автоматики, после чего она будет испытана в тестовом режиме и затем введена в эксплуатацию. На время работ подача отопления и горячей воды осуществляется в штатном режиме.

Напомним, объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства в 2017 году составил 1,85 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



