В Волгоградской области объявили готовность к паводку





На Волжской ГЭС создана паводковая комиссия для подготовки гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования к прохождению половодья 2018 года. В ее состав вошли руководители основных подразделений ГЭС, представители Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, а также 13-го отряда Федеральной противопожарной службы ГПС по Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского гидроузла.

Паводковой комиссии предстоит организовать проведение мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений, оборудования, зданий, дренажных устройств к пропуску паводка, контролировать выполнение плана мероприятий по пропуску весеннего половодья. Одной из основных задач станет взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, подразделениями МПР и МЧС региона в части обеспечения безопасных режимов работы гидротехнических сооружений станции при прохождении паводка и ликвидации нештатных ситуаций. Также в задачи комиссии входит регулярное и своевременно оповещение населения через средства массовой информации о прохождении половодья. Обязательно информирование о предполагаемых расходах и уровнях воды в нижнем бьефе гидроузла.

Напомним, с 21 февраля по 5 марта 2018 года Росводресурсы установили для Волгоградского гидроузла средние за период сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. Повышенный пропуск воды через замыкающую Волжско-Камский каскад Волжскую ГЭС обусловлен необходимостью сработки водохранилищ каскада до предполоводных отметок в соответствии с требованиями правил использования водных ресурсов в целях подготовки каскада к безопасному пропуску половодья 2018 года. Станции Волжско-Камского каскада выполняют указания Федерального агентства водных ресурсов. Однако при сохранении существующих режимов работы гидроузлов прохождение весеннего половодья в 2018 году может оказаться крайне сложным. В связи с этим РусГидро еженедельно информирует Федеральное агентство водных ресурсов о необходимости увеличения скорости сработки водохранилищ Волжско-Камского каскада до наступления периода интенсивного таяния снега и льда для минимизации рисков и ущерба от предстоящего половодья.



