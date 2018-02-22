Волгоградцев просят придумать названия для новых остановок электричек





На официальном сайте администрации Волгограда начал работу новый раздел, где организовано голосование за названия двух новых остановочных пунктов электропоездов в рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов. Горожане могут выбрать понравившиеся варианты названий или предложить собственные. Итоги голосования будут подведены 28 февраля 2018 года и учтены в ходе присвоения наименования новым остановкам электропоездов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Весной текущего года на направлениях следования электропоездов будут открыты два новых остановочных пункта - в Дзержинском районе рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов вблизи одного из крупнейших торговых центров Волгограда. Ознакомиться с имеющимися вариантами названий остановок или предложить свои горожане могут в разделе «Голосование за названия двух новых остановочных пунктов электропоездов» на официальном сайте администрации Волгограда. Здесь же для удобства принимающих участие в голосовании размещена визуализация месторасположения новых остановочных пунктов.



