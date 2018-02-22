Обосновавшийся в волгоградском музее «ученый» кот заинтересовал федеральный канал

Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетила съемочная группа «Первого канала»: здесь прошли съемки программы «Доброе утро». Героем съемок стал «ученый» кот Рыжик, который давно обосновался в немецкой библиотеке «Старой Сарепты». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, он встречает посетителей музея, сопровождает их во время экскурсий и является настоящим любимчиком публики. Кот «ученый» по праву получил свой статус и стал неотъемлемой частью жизни музея. За три года службы Рыжик полностью освоил залы самой большой немецкой библиотеки региона и территорию «Старой Сарепты». Сами сотрудники шутят, что посетители спрашивают о нем так же часто, как и об экспонатах музея.

Рыжик исправно несет свою службу и охраняет книжные фонды музея библиотеки, который насчитывает 18000 носителей информации. Это оригинальные неадаптированные издания по искусству, истории, религии, страноведению, праву и досугу, а также художественная литература.