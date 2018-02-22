Педагоги из Франции говорили с волгоградскими коллегами на языке любви и доброты





Преподаватели из Франции посетили Волгоградскую область в рамках реализации программы студенческого двустороннего обмена. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, встреча представителей Высшей школы подготовки преподавателей при Бургундском университете г. Дижона прошла на базе волгоградской школы-интерната №7, которая является региональным ресурсным центром инклюзивного образования. Здесь обучаются 146 детей с нарушениями слуха. Участники встречи обсудили опыт организации инклюзивного образования во Франции и в России, посетили уроки по технике речи, занятия по развитию речевого слуха и формированию произношения, музыкально-ритмические занятия, внеурочные мероприятия.

Гости посетили школьные мастерские, сенсорную комнату, кабинет социально-бытовой ориентировки, в котором мальчики 5-го класса пекли оладьи и печенье. В зале патриотического воспитания гостям из Франции вручили на память мешочек земли с Лысой горы, набор фотографий о Сталинградской битве и листовку, которая была отпечатана в типографии «Сталинградская правда» 3 февраля 1943 г. У частники встречи общались, не испытывая языкового барьера и понимали друг друга на языке доброты, любви и фантазии.

Университет Бургундии – известное государственное высшее учебное заведение Франции, основанное в 1722 году. В нем обучается около 30 тысяч студентов, из которых примерно 3 тысячи – иностранцы. Стажировка французских студентов в Волгограде стала возможной благодаря действующему с 2010 года соглашению о стажерском обмене между ВГСПУ и Высшей школой подготовки преподавателей при Бургундском университете. Цель обмена – знакомство с системой образования России и Франции.



