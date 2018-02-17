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Происшествия
 18.02.2018 22:17

Две девочки и женщина пострадали в аварии в Волгоградской области

Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Михайловке Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По полученным сведениям, столкновение двух легковых автомобилей произошло около 17:40. Различные травмы получили две девочки 8 и 13 лет и 31-летняя женщина. Все они доставлены в Михайловскую ЦРБ. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.  

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Происшествия 18.02.2018 17:36

Полиция разыскивает злоумышленников, которые  подожгли минувшей ночью дорогой внедорожник в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как несколько человек подожгли “Toyota Land Cruiser”. По поступившим информагентству из достоверных источников данным  машина принадлежит Артему Татосяну, руководителю ООО “Бон Аппетит”. В полиции сообщили, что по факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 4584 раз
Аналитика 18.02.2018 17:20

Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда   представляет собой сегодня экстремальный для жизни  тотальный каток и ледяное месиво из ям, ухабов и наледи? Почему лед не посыпают песком, если накануне зимы чиновники отчитываются о тоннах заготовленной смеси? Почему горожане ежедневно рискуют своим здоровьем, опасаясь покалечиться  и кто несет ответственность за реально опасную  для жизни волгоградцев и гостей города гололедицу?  Об этом – в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты».
Прочитана: 11252 раз
Общество 18.02.2018 16:16

Огненной потехой завершились проводы Масленицы в Волгограде Пиротехническое шоу стало кульминацией проводов зимы у стен музея “Россия: моя история”. Как сообщает корреспондент ИА Высота 102, перед волгоградцами со своим номером выступили фаерщики из творческой студии “Атом-шоу”. Их выступление заменило традиционное сожжение чучела Масленицы.  Во время представления снопы искр от бенгальских свечей перемежались миниатюрными фейерверками. Творческое трио приковало к себе внимание всех собравшихся. 
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Общество 18.02.2018 14:27

В Волгограде Масленицу проводили блинами, гуляниями, борьбой и даже нагайками Праздничные гуляния в завершающий день Масленицы прошли в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, главное действо развернулось у музея “Россия: моя история”. Проводить зиму и встретить весну сюда пришли несколько тысяч человек. Дегустация блинов и чая, конкурсы и традиционное сожжение масленичного чучела, вот лишь малая часть праздничной программы, которая ожидала сегодня волгоградцев. Так, для конкурса чучел Масленицы подготовили 40 участниц. Праздничный настрой создавали также и актеры, переодетые различными фантастическими существами. Немалый восторг у ребятишек вызвал Медведь - талисман компании ЛУКОЙЛ,  которая уже  не первый год выступает спонсором праздника.  Волгоградцы соревновались между собой в знании праздничных...
Прочитана: 3013 раз
Расследования 18.02.2018 14:21

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил арестовать на двое суток местного жителя за кражу из супермаркета средства личной гигиены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда, мужчину признали виновным в мелком хищении. Установлено, что он пытался вынести из магазина одну бутылку широко рекламируемого мужского геля для душа объемом 250 мм, но был задержан сотрудниками охраны. Стоимость похищенного товара составила чуть более 138 рублей. Волгоградец не отрицал факт совершения правонарушения. С учетом раскаяния и имущественного положения мужчины суд назначил ему не штраф, а административный арест. 
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Общество 18.02.2018 14:04

В Волжском на праздновании Широкой Масленицы русские богатыри покоряли ледяной столб Тысячи волжан пришли сегодня в парк «ВГС» в Волжском, чтобы получить заряд хорошего настроения, угоститься блинами с разной начинкой, а также посмотреть выступления творческих коллективов и соревнования на ловкость и силу. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в парке работало несколько сцен и площадок, на которых звучали русские народные и цыганские песни, демонстрировали свое мастерство танцоры.  Установили здесь и «Прощеные ворота», через которые волжане проходили целыми семьями, не забыв сделать фото этого события. Но больший интерес у посетителей парка вызвали соревнования силачей, в роли которых выступили самые обычные волжане разных возрастов. Так, ребята отжимали 16-килограммовую гирю,...
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Общество 18.02.2018 13:37 (Обновлено: 18.02.2018 13:37)

Масштабная реконструкция жд-вокзала «Волгоград-1» продолжится и после ЧМ-2018 Реконструкция железнодорожного вокзала «Волгоград-1» полностью завершится только в 2019 году. Об этом  депутатам облдумы заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, сообщает ИА «Высота 102». К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Волгограде в конце июня, будут выполнены основные мероприятия, связанные с реставрацией здания  вокзала и вопросами безопасности. Строителям предстоит освоить  в этом году 1,4 млрд рублей. Напомним, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. .Для этих целей уже возведены два павильона. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируется завершить к маю текущего года. В...
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Общество 18.02.2018 10:54

В Волгограде утренний снегопад выгнал на дороги 62 единицы спецтехники Сегодня рано утром с началом снегопада в ряде районов Волгограда на улицы вышло шесть десятков единиц спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дороги расчищают комбинированные машины, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы. В случае  ухудшения погодных условий к круглосуточному режиму работы готовы еще порядка 150 машин. Необходимый запас реагентов имеется. Утром дорожники расчищали основные городские магистрали, участки с интенсивным движением транспорта. Особое внимание уделяется состоянию мостов, эстакад, спускам, сложным перекресткам. В ближайшие часы, завершив обработку основных магистралей, техника переместится на второстепенные участки улично-дорожной сети. Администрация города обращается к водителям с просьбой  не бросать личный транспорт на краю...
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Происшествия 18.02.2018 10:01

Пожилая женщина погибла на пожаре в городе Николаевске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре в Пионерском проезде поступила на пульт дежурного накануне. Выяснилось, что огонь полностью охватил  летнюю кухню площадью в 32 квадратных метра. Пожарные расчеты ПСЧ №46 прибыли на место и потушили пламя за 14 минут. Но огненная стихия успела унести жизнь 82-летней женщины. Причины пожара выясняют специалисты МЧС. Они также напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности при обращении с огнем.
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Происшествия 18.02.2018 10:00

В Волгограде легковушка влетела в грузовик: двое погибших В  результате ночного ДТП в Волгограде погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 03-00 час. 27-летний водитель, управляя автомашиной «Датцун Ондо», двигался  по ул.40 лет ВЛКСМ со стороны ул.Командира Рудь в сторону проезда Бетонный. На пересечении с ул. Моцарта он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко», буксирующим на жесткой сцепке автомобиль «Камаз 53229», под управлением 35-летнего водителя, которые осуществляли поворот направо с ул. Моцарта на ул. 40 лет ВЛКСМ на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель и 44–летний пассажир автомашины «Датсун Ондо» от полученных...
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Политика 18.02.2018 09:19

У депутатов Волгоградской облдумы появились вопросы к губернатору Перечень вопросов о деятельности администрации Волгоградской области в 2017 году, сформулирован в региональном парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думы, вопросы подготовлены к ежегодному докладу главы региона о работе органа исполнительной власти.  Что же хотят услышать депутаты от губернатора? В тексте проекта постановления – четыре  вопроса. В частности, о ситуации с обеспеченностью населением пассажирским автомобильным транспортом, в том числе пригородным и межмуниципальным, о качестве и доступности медицинской помощи, о жилищных проблемах   детей-сирот. Еще один вопрос, который беспокоит нардепов – о заключении соглашения между МВД РФ и администрацией региона о передаче части полномочий...
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Общество 18.02.2018 08:37

Без года век: Волгоградская транспортная полиция отмечает очередной день рождения Годовщину создания  структуры МВД, охраняющей транспорт и пути сообщения, отметили стражи порядка в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, сотрудников транспортной полиции с 99 “днем рождения” поздравили представители администрации Волгоградской области, транспортной прокуратуры и следствия. На торжественной встрече председатель регионального совета ветеранов Афганистана “Боевое братство” Андрей Бабкин вручил от имени организации медали “За заслуги” начальнику Волгоградского линейного управления полковнику полиции Роману Роменскому и нескольким его коллегам. Лучших сотрудников управления  отметили благодарностями губернатора Волгоградской области, а также почетными грамотами линейного управления. Поздравить стражей порядка пришли также  воспитанницы и педагоги подшефной  школы-интерната №2. Под джазовые композиции они исполнили танцевальные...
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Экономика 17.02.2018 21:01

В Волгоградской области объем просроченной задолженности по зарплате составил 32,5 миллиона рублей. Таковы данные Росстата на начало февраля 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». При этом по сравнению с началом года этот показатель уменьшился лишь на 1,8%. Самая большая задолженность по зарплате среди регионов ЮФО в Астраханской области – 91,8 миллиона рублей. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 14%. По объему зарплатных долгов третье место в ЮФО занимает Севастополь – почти 30 миллионов рублей. Здесь также зафиксирована тенденция роста задолженности – на 10%. В ЮФО лишь в единственном регионе нет долгов по зарплате – это в...
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Спорт 17.02.2018 19:27

Незаконная продажа входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года осуществлялась на сайте в сети Интернет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, иск с требованием о блокировке этого ресурса подала районная прокуратура. В судебном заседании было установлено, что сотрудники надзорного ведомства и полицейские провели проверку интернет-сайта, на котором неизвестными лицами осуществлялась продажа билетов на ЧМ-2018, тогда как Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не имеет с владельцем данного ресурса заключенных договоров, предоставляющих право на реализацию билетов. Суд признал распространяемую информацию запрещенной. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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Общество 17.02.2018 16:16

Завтра  на восьми площадках Волжского пройдут народные гуляния, посвященные проводам Масленицы. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волжского, на каждой из них праздник состоится  по особенному сценарию. Например,  в парках «ВГС» и «Волжский» по традиции сожгут чучела Масленицы. А вот около магазина «Техномаркет» Масленицу представят в виде большого воздушного шара с ленточками, к которому волжане смогут привязать воздушные шары, символизирующие все негативное, накопленное за год. Затем «воздушную» Масленицу отпустят в небо. Также на гуляниях пройдут соревнования по скорости поедания блинов. Кроме того, по главным магистралям города Волжского проедет уникальный Масленичный автопоезд с ростовыми куклами, сказочными персонажами, которые будут...
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