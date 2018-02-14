|Общество
|15.02.2018 10:59
Пешеходы пройдут к стадиону «Волгоград-Арена» по новым тротуарам
Около 24 миллионов рублей выделено на ремонт пешеходных тротуаров от 7-ой Гвардейской и от площади Возрождения до стадиона «Волгоград-Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило муниципальное учреждение «Комдорстрой». Работы, которые проводятся в рамках благоустройства территория к ЧМ-2018, должны быть закончены к 16 апреля. Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, отремонтировать колодцы, а также положить новый асфальтово-бетонный слой. Тротуары должны прослужить и после проведения чемпионата: гарантийный срок на работы установлен в четыре года.
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Поднятому со дна Волги артиллерийскому бронекатеру в Волгограде уточнили "паспортные" данные
Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
Смотрите в сегодняшней программе: Новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ обратилось за помощью в правоохранительные органы для поиска...
Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы...
|Общество
|15.02.2018 12:09 (Обновлено: 15.02.2018 12:36)
Волгоградские ветераны боевых действий сегодня собрались на митинг в Парке Памяти в Тракторозаводском районе, сообщает ИА «Высота 102». 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Этот день в России отмечается как День воина-интернационалиста. В Волгограде матери, вдовы, бывшие сослуживцы и их дети традиционно собираются у монумента, вокруг которого на гранитных стелах высечены имена 179 жителей области, погибших за время афганского конфликта. На сегодняшний день в Волгоградской области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.
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|Общество
|15.02.2018 12:04
Выставка под названием "В сверкании штыков и орудийном громе...", посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, готовится к открытию в Мемориально-историческом музее Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", экспозиция, подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, примет первых посетителей за два дня до юбилейной даты. Днем рождения Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. На выставке можно будет узнать всю историю РККА с момента ее создания до окончания Великой Отечественный войны. Разделы экспозиции последовательно рассказывают о зарождении советских Вооруженных...
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|Телеком
|15.02.2018 12:02 (Обновлено: 15.02.2018 12:28)
Турнир по «World of Tanks» на кубок «Ростелекома» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда пройдет 24-25 февраля. Команды лучших бойцов города и области соберутся на самой популярной игровой площадке «Cyberarena Волгоград». В программе мероприятия – различные конкурсы с призами и сувенирами от «Ростелекома», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти регистрацию. Более подробную информацию о правилах турнира, можно посмотреть ЗДЕСЬ. Фактическая регистрация стартует в 9 утра, начало матчей – в 10:00. Ждем вас по адресу: г.Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская, 9 м. Всем гостям и участникам турнира напомним, что...
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|Расследования
|15.02.2018 12:01
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным договор страхования жизни вкладчика ПАО «БинБанк» и обязал ООО «ВСК Линия жизни» вернуть волгоградцу страховую сумму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина обратился в филиал ПАО «БинБанк» в Волгограде, чтобы положить деньги под проценты. Он подписал документы и внес в банк денежные средства. Однако дома после внимательного прочтения документов увидел, что на самом деле подписал договор страхования жизни с ООО «ВСК линия жизни» сроком на 3 года. Причем по истечении этого срока он бы получил назад свои деньги в том же размере без каких-либо процентов. Когда мужчина потребовал расторгнуть договор, ему...
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|Общество
|15.02.2018 10:58
Индивидуальному предпринимателю - владельцу отеля "Галерея парк Волгоград" - удалось избежать штрафных санкций за продажу номеров в период проведения ЧМ-2018 по "космическим" ценам, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, владельца отеля привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (Нарушение порядка ценообразования) в конце января текущего года, но решение в законную силу еще не вступило. По сведениям информагентства, учитывая, что предприниматель ранее к административной ответственности не привлекался, на первый раз суд ограничился вынесением ему предупреждения. В случае, если отель поймают на нарушениях повторно, то крупных штрафов больше избежать не удастся. Напомним,...
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|Общество
|15.02.2018 07:59 (Обновлено: 15.02.2018 08:00)
Более 138 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на погашение кредиторской задолженности перед подрядчиками в муниципалитетах, которые занимались строительством и реконструкцией объектов социальной, культурной и спортивной сферы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление администрации Волгоградской области, среди получателей субсидии – Волгоград, Старополтавский район и Урюпинск. Так, более 41 миллионов рублей выделено Волгограду для погашения долга за реконструкцию ГДЮЦ, около 47 миллионов рублей – за строительство школы в «Родниковой долине», почти 3,5 миллиона рублей – за строительство детского на ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе, около 3,8 миллиона рублей - за возведение детского сада №246 по ул....
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|Аналитика
|14.02.2018 20:06
Смотрите сегодня в программе: инспекторы Госжилнадзора по Волгоградской области верят, что эффективно наблюдают за зимней работой управляющих организаций. Ледниковый период: жители Волгограда платят, но не видят результатов оказания услуг по очистке внутриквартальных дорог. Переполох на улице, где стоит здание регионального главка МВД: что случилось на самом деле, официально полиция не комментирует. Союз похоронных организаций и крематориев инициировал совещание: в Волгограде обсудили грядущие изменения в законе о погребении. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00...
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|Происшествия
|14.02.2018 17:50
Более трех десятков граждан Узбекистана, не имеющих разрешений на работу в России, были задержаны в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это стало результатом совместного рейда полицейских и сотрудников УФСБ. Граждан соседней страны доставили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области для проверки и установления личности. Сейчас правоохранители ищут их работодателя.
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|Общество
|14.02.2018 17:48
Из 138 обследованных с начала февраля в Волгограде территорий около многоквартирных домов нарушения при уборке снега выявлены почти в половине случаев (40%). Об этом сегодня журналистам в ходе брифинга сообщили представители инспекции госсжилнадзора области, сообщает ИА "Высота 102". Серьезные огрехи в работе УК в период снепопада и дальнейшего обледенения дорог и тротуаров зафиксированы в Центральном, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. «К сожалению, управляющие компании не смогли в полном объеме убрать осадки, что и привело к образованию наледи, с которой до марта мы с вами, к сожалению, ничего не сделаем», - констатировала заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора региона. ...
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|Общество
|14.02.2018 17:26
Два сайта, содержащих подробную информацию о способах уклонения от воинских обязанностей путем симуляции болезни, закрыты в Волгограде по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решения Красноармейского районного суда, информация на данных ресурсах по требованию районного прокурора признана запрещенной к распространению на территории РФ. В материалах дела отмечается, что публикация таких "советов", согласно российскому законодательству, является уголовно наказуемым деянием. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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|Общество
|14.02.2018 17:06
Грядущие изменения федерального законодательства о погребении и похоронном деле, перспективы развития этой сферы услуг в муниципальных образованиях РФ сегодня стали основными вопросами на совещании, которое состоялось в Волгограде по инициативе Союза похоронных организаций и крематориев, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обсуждении этой специфической темы приняли представители администрации Волгограда и области, Волжского, региональной Ассоциации предприятий похоронной отрасли, депутаты и общественники. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, которая задала тон дискуссии, в 2017 году президент поставил задачу повысить в России качество и доступность сферы ритуальных услуг, и скоро законопроект о погребении и...
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|Расследования
|14.02.2018 17:05
Складского помещения, которое использовалось когда-то для собственного дела, лишилась за долги жительница Жирновска. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала банку более семи миллионов рублей. Известно, что ранее она занималась бизнесом, но после потери дела не смогла рассчитаться с долгами. Недавно у нее было арестовано нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома. Когда-то она использовала его как склад. После истечения 10-дневного срока помещение продали чуть более чем за 3,5 миллиона рублей. Деньги переведены банку. Меры принудительного взыскания в отношении женщины продолжаются. Известно, что сейчас она активно агитирует своих...
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|Расследования
|14.02.2018 16:54
До 19 апреля продлен срок ареста учредителя ООО “Спецэмаль” Николая Дубовикова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная инстанция утвердила такое решение суда Центрального района. Дубовикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с генеральным директором ЗАО “Юниж-Строй” при помощи подложных договоров о долевом участии похитили у людей и организаций более 53 миллионов рублей.
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|Выборы
|14.02.2018 15:43
Получил широкую известность в узких политических кругах Волгограда список депутатов, которым доверили наведение порядка в районах города к выборам главы государства. Как стало известно ИА «Высота», в число «счастливчиков» попали 9 народных избранников, из которых пятеро – представители городской думы, остальные – региональные парламентарии. Перед фактом «слуг народа» поставила партия, которая поручила им не контролировать, но поддерживать местные предвыборные штабы в части активизации кампании, причем не только президентской, но и по референдуму. Цель повлиять на волеизъявление граждан не стоит, напротив – думцам поручено не допустить перегибов на местах от особо рьяных штабистов. Переусердствовать нельзя, поскольку...
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|Общество
|14.02.2018 15:25 (Обновлено: 14.02.2018 15:33)
Медаль “За смелость во имя спасения” вручили участковому из Михайловки Сергею Ивину, который вывел из огня пожилую женщину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в августе минувшего года старший лейтенант полиции Ивин заметил пожар в одном из частных домов. Он сообщил о возгорании пожарным, а сам бросился на помощь. Во дворе горящего дома он увидел мужчину, который пытался справиться с огнем. Тот рассказал полицейскому, что в здании остались его пожилые родители. Недолго думая, страж порядка вошел в горящий дом и успел вывести из него пожилую женщину. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось....
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15 февраля 12:09
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Пешеходы пройдут к стадиону «Волгоград-Арена» по новым тротуарам 21
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