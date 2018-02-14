В Волгоградской области ищут "хозяина" 32 гастарбайтеров-нелегалов из Узбекистана

Из 138 обследованных с начала февраля в Волгограде территорий около многоквартирных домов нарушения при уборке снега выявлены почти в половине случаев (40%). Об этом сегодня журналистам в ходе брифинга сообщили представители инспекции госсжилнадзора области, сообщает ИА "Высота 102". Серьезные огрехи в работе УК в период снепопада и дальнейшего обледенения дорог и тротуаров зафиксированы в Центральном, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. «К сожалению, управляющие компании не смогли в полном объеме убрать осадки, что и привело к образованию наледи, с которой до марта мы с вами, к сожалению, ничего не сделаем», - констатировала заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора региона. ...