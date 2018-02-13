|Общество
|14.02.2018 11:51(Обновлено: 14.02.2018 12:12)
В Волгограде у гостиницы на проспекте Жукова «забрали» звезды
Исковое заявление к ИП Франгуляну А.П. с требованием признать недействительным свидетельство о присвоении категории «три звезды» гостинице «Отель Наири» было подано управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. По итогам проверки было установлено, что отель на проспекте имени Маршала Жукова является четырехэтажным зданием, но не оборудован пассажирским лифтом, что является обязательным требованием для гостиницы, которая претендует на то, чтобы называться «трехзвездочной». В результате Дзержинский районный суд признал недействительным свидетельство о присвоении категории «три звезды» гостинице «Отель Наири».
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Происшествия
|14.02.2018 12:11
Примерно на час была полностью перекрыта для движения транспорта и частично для прохода пешеходов улица Краснознаменская в Центральном районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, полицейское оцепление вокруг регионального главка МВД выставили около 11 часов. Трамваи и автомобили остановили на месте пересечения улиц Краснознаменской и Глубокоовражной. Автотранспорт также заворачивали на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й дивизии НКВД. Для пешеходов была перекрыта часть дороги от здания цирка до пешеходного перехода на перекрестке Краснознаменской и Глубокоовражной. Открыта была только пешеходная зона со стороны городского парка. Движение транспорта возобновилось в 11:55. По предварительным данным, улицу перекрыли из-за подозрительного предмета, обнаруженного неподалеку от...
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|Общество
|14.02.2018 12:04
Деятельность частного детского сада, работавшего с грубейшими нарушениями, приостановлена по иску прокурора Кировского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областное надзорное ведомство. Проверка установила, что частный детский сад «Веселый Улей» не имел лицензии. Персонал детского сада – 2 воспитателя и повар, работали без трудовых договоров и необходимых медицинских осмотров. Кроме того, в «Веселом Улье» отсутствовало место для прогулок детей, не имелось необходимых помещений для занятий с воспитанниками (музыкальный и физкультурный залы), отсутствовали сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная). Не соблюдался принцип групповой изоляции – более 20 детей разных возрастов находились в одном помещении. В настоящее время по иску...
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|Экономика
|14.02.2018 11:10
В 2017 году волгоградцы получили в банках 115,7 млрд рублей кредитов. Это на 28% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России. При этом ипотека выросла на 39,5%, объем выданных кредитов составил 25,1 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке в 2017 году снизилась до исторически минимального значения – 10,6% (в 2016 году – 12,5%). «Жителей Волгоградской области стимулирует брать кредиты, прежде всего, уменьшение стоимости заемных средств. Условия банковского кредитования смягчались на протяжении всего 2017 года вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Это позволило населению региона совершить покупки так называемого...
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|Выборы
|14.02.2018 11:05
В Красноармейском районе Волгограда мусорные ящики возле жилых домов оказались завалены незаконными агитматериалами. Как сообщает ИА «Высота 102», на представленных местными жителями снимках отчетливо видно, что в помойку угодила партия предвыборной литературы КПРФ. Такую картину волгоградцы наблюдали на мусорных площадках, расположенных по улицам Судостроительная и Героев Малой Земли. Кто отправил в утиль пачки новеньких «боевых листков» в поддержку кандидата в президенты Грудинина – местные жители или не слишком трудолюбивые распространители – неизвестно. Центральный избирком признал данный выпуск газеты «Правда» незаконным еще 26 января. 31 января уже избирком Волгоградской области отреагировал на поступившие обращения из Фролово и Волжского о...
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|Общество
|14.02.2018 10:55
О рождении второго ребенка знаменитая волгоградская спортсменка рассказала сегодня на своей странице в Инстаграм, сообщает ИА «Высота 102». «Доброе утро друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой ! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю, удачи!!!»,- написала Елена Исинбаева. Двукратная олимпийская чемпионка и ее супруг Никита Петинов также являются родителями трехлетней дочери Евы.
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|Общество
|14.02.2018 10:54
Отправить в отставку главу городского округа Серафимович предложил губернатору Андрею Бочарову прокурор Волгоградской области Максим Ершов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По поступившим сведениям, это связано с тем, что служащая в прошлом году сокрыла часть сведений о доходах и имуществе. Так, в декларации не был указан доход ее мужа примерно в 1,5 млн рублей. Эти деньги он выручил от продажи 15 земельных участков и здания кафе. При этом о данных сделках женщина знала - это подтверждают ее нотариально заверенные согласия на отчуждение имущества. А также то, что покупателем имущества был ее сын, а...
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|Расследования
|14.02.2018 10:30
Штраф в 20 тысяч рублей придется заплатить бизнесмену из Нехаевского района Волгоградской области за нарушения, допущенные при трудоустройстве своего сына. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сын ранее замещал должность следователя ОМВД России по Алексеевскому району. Мужчина, взяв его к себе на работу, не сообщил об этом в правоохранительные органы где тот раньше служил. Подобное заявление он должен был сделать, согласно законодательству, направленному на борьбу с коррупцией, в десятидневный срок. Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки. Коммерсант привлечен к административной ответственности.
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|Общество
|14.02.2018 09:35
По информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, уже в январе 2018 года на территории региона зарегистрировано 25 неблагополучных населенных пунктов по данному заболеванию. Кроме того, ежегодно растет количество лиц, пострадавших от укусов животных. Справка. Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исходом. Профилактика этой опасной болезни - вакцинация домашних, бездомных и диких животных. Категория особого риска – охотники, чаще страдающие от укусов енотовидных собак...
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|Происшествия
|14.02.2018 08:44
Сотрудники Росгвардии задержали гражданина Эфиопии за нарушение общественного порядка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития. На просьбу прибывших по вызову сотрудников Росгвардии предъявить документы он ответил нецензурной бранью, а затем ударом ноги помял кузов служебного автомобиля. В наручниках он был доставлен в ближайший отдел полиции. Там выяснилось, что он является гражданином Эфиопии.
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|Общество
|14.02.2018 08:17
Прожиточный минимум за четвертый квартал 2017 года в расчете на душу населения составил 8720 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации Волгоградской области, для трудоспособного населения его определили на уровне 9357 рублей, для пенсионеров – 7100 рублей, для детей – 8820 рублей. Величина прожиточного минимума за третий квартал была выше. Так, в расчете на душу населения она составляла 9019 рублей, для трудоспособного населения – 9665 рублей, для пенсионеров – 7313 рублей, для детей – 9219 рублей. При этом во втором квартале прошлого года прожиточный уровень был также выше, чем в третьем. Величина прожиточного...
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|Общество
|14.02.2018 08:05
Соответствующее постановление подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», выплаты будут произведены во втором квартале 2018 года в связи с празднованием 73-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Получателями станут участники и инвалиды, принимавшие непосредственное участие в войне и постоянно проживающие на территории Волгоградской области.
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|Расследования
|14.02.2018 07:55
К восьми годам колонии особого режима приговорил суд Ивана Чекмарева, признанного виновным в разбойном нападении и угоне автомобиля без цели хищения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам инстанции оставила в силе приговор, вынесенный неоднократно судимому мужчине Городищенским районным судом. В апреле прошлого года мужчина в сильном подпитии угнал один автомобиль. А месяц спустя в рабочем поселке Новый Рогачик он стал очевидцем пожара. Увидев пламя, мужчина вошел в ближайшее кафе, собираясь предупредить посетителей и персонал о случившейся беде. Но, увидев, что в заведении есть только женщина-администратор, решил воспользоваться ситуацией. Угрожая женщине пневматическим пистолетом,...
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|Аналитика
|13.02.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: 75-летний юбилей отмечает учреждение здравоохранения с богатейшей и героической историей - «Волгоградская городская клиническая больница №1». Скоро выборы: представителей участковых избиркомов экипировали для встреч с избирателями во время поквартирных обходов. «Ужасы нашего городка» теряют позиции: опасные ступени популярного перехода в Краснооктябрьском районе Волгограда меняют на новые. Перезагрузка мусоросортировочного комплекса в поселке Гумрак: ООО «ЭкоМастер» ведет установку современных линий. Региональный фонд капремонта учится на своих ошибках: неприятные последствия февральского ливня оперативно устраняют на радость жителям. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
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|Общество
|13.02.2018 18:04
Порядная организация, выполняющая ремонт кровли в двухэтажном доме №10 по улице Тряскина в Краснооктябрьском районе, устраняет последствия февральского ливня, затопившего квартиру пенсионерки Валерии Коноваловой. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница дома, сильный ливень сделал свое "мокрое дело" - на крыше, которую ремонтируют в доме по программе капремонта, не выдержала такого количества осадков защитная пленка, и вся вода потекла в квартиру пенсионерки. Специалисты регионального фонда капремонта и представители подрядной организации, куда обратилась женщина, осмотрели нанесенные жилищу повреждения. О том, кто оплатит ремонт в квартире пенсионерки - в материале ИА "Высота 102".
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|Выборы
|13.02.2018 17:43
«Ростелеком», единственный исполнитель услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования. На данный момент смонтировано более половины систем видеонаблюдения. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP–камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных...
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14 февраля 12:11
14 февраля 12:04
14 февраля 11:51
В Волгограде у гостиницы на проспекте Жукова «забрали» звезды 3
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