В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа прошла «Зарница под Сталинградом»









Участников областной военно-спортивной игры «Зарница под Сталинградом» принимал сегодня Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Посостязаться в меткости, силе и боеспособности сюда приехали воспитанники пяти центров Волгоградской области и Волжского детского дома.





Особенный настрой на игру создали показательные выступления отряда специального назначения «Гром» со служебными собаками и применением специального снаряжения и техники.









Проявить себя ребята смогли в спортивных состязаниях на быстроту и силу с использованием надувных игровых модулей, в стрельбе из пневматического пистолета, метании гранаты, обезвреживании мин. Не обошлось без полосы препятствий, боя с оружием «Лазертаг» и сборки-разборки автомата. Отлично показали себя участники игры в интеллектуальном и творческом конкурсе «Мы помним тебя, Сталинград».









Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» - главного партнера мероприятия Юрий Ежов и сам прекрасно помнит, как играл в «Зарницу». «Наша команда отлично выступала, мы даже защищали честь города во Всесоюзном лагере «Орлёнок». Это очень интересно для детей – посоревноваться в таком конкурсе. ЛУКОЙЛ как социально ответственная компания делает многое для того, чтобы наши ребята приобщались к полезным играм и делам, поддерживает работу социальных и детских учреждений», - отметил Юрий Ежов.









Традиционно компания ЛУКОЙЛ приготовила развивающие подарки для победителей. А ими стали воспитанники Городищенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Второе место заняла команда из Камышина, третье – из Красноармейского района Волгограда. Впрочем, никто не остался без наград. Самыми спортивными признаны участники Ворошиловского центра для несовершеннолетних, самыми сплоченными – дети Волжского детского дома, а самыми целеустремлёнными – участники команды Волжского центра для несовершеннолетних.























