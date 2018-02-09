|Общество
|11.02.2018 06:47
В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений
Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен ГКСУ СО "Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" за невыполнение в срок законного предписания госоргана о необходимости отделки ряда помещений социального учреждения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №2, в срок до 30 ноября 2017 года учреждению необходимо было обеспечить отделку пищеблока, столовой, складского помещения, медицинского блока (процедурного кабинета и изолятора), душевой на первом этаже, помещения биде для старшей группы и кабинета заведующего в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, проверяющие обязали руководство центра подтвердить протоколами лабораторных исследований безопасность приготавливаемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также безопасность контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения. Предписание не было исполнено в срок, что послужило основанием для возбуждения административного производства. Доводы о невозможности выполнения предписания в связи с отсутствием финансирования реабилитационного центра, который является бюджетным учреждением, суд посчитал несостоятельными. Постановление мирового судьи может быть обжаловано в районном суде в установленные законом сроки.
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75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Экология
|11.02.2018 03:29
Контрольно-счетная палата Волгограда поставила под сомнение желание администрации Волгограда внести изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города-героя. В частности, в КСП не согласились с пунктом, согласно которому восстановление зеленых насаждений должно производиться только в пределах района Волгограда, где были произведены их снос, повреждение и (или) уничтожение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время зеленые насаждения на территориях Волгограда и так распределены неравномерно, кроме того, недостаточен и уровень озеленения: в настоящее время он составляет 10,8 кв. метров на одного жителя. Как подчеркнули в КСП, исключение данного положения о территориальной привязке компенсационного восстановления зеленых...
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|Общество
|10.02.2018 19:13
В Центральном парке культуры и отдыха рабочие приступили к монтажу колеса обозрения – 50-метрового аттракциона весом 170 тонн, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации Волгограда, для этой огромной конструкции было подготовлено бетонное основание, которое должно обеспечить безопасную эксплуатацию аттракциона. Для устройства фундамента было установлено 48 свай и использовано порядка 250 кубометров бетона. Работы по установке колеса стартуют со сборки первых конструктивных элементов - колонн. Колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, в каждой из которых смогут разместиться четыре человека. Все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглогодично с ограничением по температурному режиму до -15...
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|Общество
|10.02.2018 19:03
20 тысяч рублей, собранных в первый день работы выставки рисунков о военном Сталинграде, переданы автору работ – Льву Тырину. Сумма небольшая, но явно больше суммы месячной пенсии ребенка Сталинграда. Сбор средств в рамках выставки его работ в Волгоградском театре юного зрителя продолжается, сообщает ИА «Высота 102». Сотрудники театра и общественники на днях навестили художника и вручили ему конверт. После того, как общественность через публикации ИА «Высота 102, в том числе, узнала о том, в каких неподобающих условиях живет одинокий пожилой мужчина, свидетель Сталинградского сражения Лев Тырин, к нему гораздо чаще стали приходить социальные работники. В квартире художника навели...
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|Телеком
|10.02.2018 17:32
Сегодня почти половина населения России – более 66 миллионов граждан – имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согласно годовой статистике, ежемесячно в ЕСИА регистрировалось около 2 млн пользователей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Ростелком», которая занимается развитием системы. ЕСИА – это единая точка доступа более чем к 4000 государственных и коммерческих порталов, число которых за прошлый год выросло в 4 раза. Через ЕСИА было совершено почти 1 млрд. авторизаций, более четверти которых пользователи выполнили для входа на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). ...
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|Общество
|10.02.2018 16:29
Оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, возглавил оргкомитет Валерий Бахин – заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. В Красную армию можно было вступить с 18 лет. В декрете СНК говорится, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов...
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|Общество
|10.02.2018 13:27
Усиленные наряды дорожных полицейских дежурят в эти выходные на дорогах Волгограда и области на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся причиной аварийности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. В рамках профилактического рейда «Сохрани жизнь» автоинспекторы проверяют водителей для выявления нетрезвых за рулем, а также уделяют внимание использованию ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Профилактический рейд проводится в целях стабилизации сложившейся аварийной обстановки, снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики нарушений ПДД. Так, с начала 2018 года на дорогах региона в 191 дорожной аварии погиб 21 человек и более 230...
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|Политика
|10.02.2018 12:32
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы РФ и депутатов облдумы с избирателями определили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, сделано это в соответствии с федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В документе приведен список помещений, определен порядок их предоставления законодателям. Итак, депутаты Госдумы и облдумы будут встречаться с избирателями в актовом зале областной библиотеки им. М.Горького и в малом...
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|Спорт
|10.02.2018 11:31 (Обновлено: 10.02.2018 15:25)
На базе средней школы №120 появилось новое спортивное отделение мини-футбола, созданное добровольным спортивным обществом "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", в стенах учебного заведения прошла церемония открытия, на которую пришли представители районной администрации и депутаты. После чего состоялся матч между красноармейскими школьниками и их сверстниками из Центрального района. Перед собравшимися выступили и юные гимнастки-выпускницы школы Дарьи Ишназаровой. Отметим, что подобные отделения по мини-футболу созданы почти во всех районах города. Как отметил председатель спортивного общества Филипп Зорин, главная цель - привлечь к занятию спортом как можно больше детей. "Наш девиз - сделать из обычных ребят спортсменов. К...
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|Общество
|10.02.2018 10:24
Жильцам многоквартирного дома в г.Новоаннинский пересчитали плату за отопление на сумму более 430 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, поводом к проверке послужило обращение собственников дома № 64 по ул. Ленина, которым доначислили плату за эту коммунальную услугу за период с февраля 2015 по июль 2017 года. По итогам проверки установлено, что расчет корректировки (доначисления) платы за отопление потребителям указанного многоквартирного дома был проведен с нарушением требований жилищного законодательства. Управляющая компания - ООО "Водстройсервис" - указанные нарушения устранила. Перерасчет платы за отопление на общую сумму 433506,20 рублей отражен в платежных документах за декабрь 2017...
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|Происшествия
|10.02.2018 09:24
Годовалый ребенок погиб на пожаре в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в хуторе Колпачки поступило на пульт дежурного в 5:05. Пожарные расчеты прибыли на место и потушили горящий дом за 20 минут. При осмотре строения было обнаружено тело ребенка. Возможной причиной трагедии, по мнению специалистов, стал аварийный режим работы электропроводки.
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|Экономика
|10.02.2018 08:13
За первый месяц 2018 года в консолидированный бюджет Волгоградской области мобилизовано налоговых платежей в сумме 6,166 млрд. рублей - на 37,1%, или на 1,667 млрд. рублей больше, чем за январь 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по региону. В 3 раза больше по сравнению с первым месяцем прошлого года поступило отчислений по налогу на прибыль организаций - 2,338 млрд. рублей. По налогу на доходы физических лиц - 1,676 млрд. рублей (рост на 17,9 % по сравнению с прошлым годом). Выросли поступления по единому налогу на 24 % и по налогу на имущество организаций - на...
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|Аналитика
|09.02.2018 20:00 (Обновлено: 10.02.2018 18:45)
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление
Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
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|Происшествия
|09.02.2018 19:15
Жительница Урюпинска попала в отделение реанимации из-за травм, полученных от руки собственного сына. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Росгвардии, накануне в местную ЦРБ поступила 58-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения черепа и кистей рук. Выяснилось, что на нее напал собственный 34-летний сын - пациент психоневрологического диспансера. Вскоре, наряд вневедомственной охраны обнаружил его разгуливающего по двору одной из многоэтажек на улице Доценко с ледобуром. Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Мужчина был задержан и помещен в больницу с диагнозом "шизофрения".
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|Расследования
|09.02.2018 18:10
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому отравлению людей, оштрафована на 70 тысяч рублей Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман" ООО "МАН" в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, в конце октября 2016 года от отравления салатами пострадали 75 человек. В их числе, как сообщалось, были и дети. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в готовые продукты попала сальмонелла. Источником заражения стали полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Красноармейский районный суд признал виновной в массовом отравлении салатами Купцову, которая не проконтролировала своих подчиненных. Ей было назначен штраф в...
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|Общество
|09.02.2018 17:52
Участников областной военно-спортивной игры «Зарница под Сталинградом» принимал сегодня Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Посостязаться в меткости, силе и боеспособности сюда приехали воспитанники пяти центров Волгоградской области и Волжского детского дома. Особенный настрой на игру создали показательные выступления отряда специального назначения «Гром» со служебными собаками и применением специального снаряжения и техники. Проявить себя ребята смогли в спортивных состязаниях на быстроту и силу с использованием надувных игровых модулей, в стрельбе из пневматического пистолета, метании гранаты, обезвреживании мин. Не обошлось без полосы препятствий, боя с оружием «Лазертаг» и...
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11 февраля 06:47
В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений
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В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений
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