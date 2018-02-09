В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений

Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен ГКСУ СО "Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" за невыполнение в срок законного предписания госоргана о необходимости отделки ряда помещений социального учреждения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №2, в срок до 30 ноября 2017 года учреждению необходимо было обеспечить отделку пищеблока, столовой, складского помещения, медицинского блока (процедурного кабинета и изолятора), душевой на первом этаже, помещения биде для старшей группы и кабинета заведующего в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, проверяющие обязали руководство центра подтвердить протоколами лабораторных исследований безопасность приготавливаемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также безопасность контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения. Предписание не было исполнено в срок, что послужило основанием для возбуждения административного производства. Доводы о невозможности выполнения предписания в связи с отсутствием финансирования реабилитационного центра, который является бюджетным учреждением, суд посчитал несостоятельными. Постановление мирового судьи может быть обжаловано в районном суде в установленные законом сроки.



