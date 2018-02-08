В Волгоградской области налоговики идут на мировую с должниками-банкротами

Заложницей своей квартиры с "плачущими" стенами и потолками стала Людмила Николашина, проживающая на последнем этаже дома №6б по улице Новоузенской в Ворошиловском районе Волгограда. Как рассказала ИА "Высота 102" волгоградка, проблемы с квартирой, взятой в 2011 году в ипотеку, начались через пару лет после покупки. В 2013 году квартиру затопило. Тогда застройщиком был сделан ремонт, которого хватило на два года. В 2015-м на стенах и потолке стали появляться подтеки, затем к влаге и плесени в жилище прибавились высокая влажность воздуха и затхлый запах от хранящихся в доме вещей. "Мне одежду по нескольку часов проветривать приходится, прежде чем ее надеть," -...

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