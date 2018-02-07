Сегодня на заседании регионального парламента депутаты утвердили кандидатуру Ирины Стоян, которая была представлена партией «Единая Россия» в связи с досрочным прекращением полномочий члена областного избиркома Марии Киселевой. Как ранее сообщало информагентство, Киселева от своих обязанностей была освобождена избирательной комиссией в конце января 2018 года на основании личного заявления.

Как пояснил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Сергей Горняков, - сообщили в пресс-службе, - в соответствии с законодательством в период избирательной кампании нового члена комиссии вместо выбывшего областная дума обязана назначить в течение 10 дней.

Избирательная комиссия Волгоградской области сформирована в 2016 году на пятилетний срок и состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина из них назначена Волгоградской областной думой, другая половина – губернатором Волгоградской области.



