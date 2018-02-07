|Общество
|08.02.2018 11:48
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерватории
Сегодня депутат городской думы Ирина Карева назначена первым проректором Волгоградской консерватории имени Серебрякова. Как стало известно ИА «Высота 102», представление состоялось на заседании ученого совета вуза.
Перед Каревой поставлены задачи развития дополнительных направлений деятельности вуза, в том числе сферы допобразования, внедрения совместных проектов с муниципальными детскими школами искусств, расширения сотрудничества с профильными вузами России, а также участия консерватории в культурной жизни города.
Напомним, в сферу культуры депутат Ирина Карева впервые трудоустроилась в феврале 2015 года. Тогда большой неожиданностью для общественности стало назначение юриста, коим по образованию и опыту работы является Карева, на должность директора Волгоградского областного краеведческого музея. На этом посту народная избранница находилась до августа 2017 года.
В январе прошлого года губернатор Андрей Бочаров принял судьбоносное для краеведческого музея решение о капитальном ремонте обоих зданий учреждения, передаче ему здания пожарной части Царицына, расположенной по улице Коммунистической, 5, с открытием в нем экспозиции к 9 мая 2018 года. После озвученной главой региона новости общественность, которая активно обсуждала эту тему, ждала от директора музея конкретных предложений по концепции нового музейного пространства. Однако депутат Карева далеко не сразу сориентировалась в ситуацию. Сначала она рассказывала о «грандиозно-масштабной задаче», поставленной губернатором, затем заявила о необходимости вести «конструктивную созидательную работу по освоению каланчи». За отсутствие конкретных предложений Ирина Карева подвергалась критике со стороны коллег. Только в конце июня руководитель учреждения представила общественному совету при комитете культуры региона доклад о концепции развития возглавляемого ею учреждения культуры, а спустя два месяца написала заявление об уходе с должности по собственному желанию.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Общество
|08.02.2018 13:11
В Волгоградской области чиновники обязали пожилого человека купить бензокосу и убирать общую территорию
78-летняя жительница рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области «поправила» органы местной власти по вопросу организации санитарного содержания территории городского поселения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе. Предметом правового спора с администрацией стали Правила благоустройства и озеленения территории Новониколаевского городского поселения, утвержденные местным советом. Согласно им, городская администрация обязала ее, как собственника домостроения, проводить уборку тротуаров, дорог, зеленых насаждений и покос травы на территории, значительно превышающей параметры находящегося в собственности земельного участка. Чашу терпения ветерана труда переполнило предложение властей приобрести за счет собственных средств дорогостоящую бензокосу. Посчитав, что органы местной власти необоснованно переложили собственные...
Прочитана: 524 раз
|Экология
|08.02.2018 12:47
Сегодня региональные парламентарии проголосовали за расширение состава экологического совета при Волгоградской областной думе: его ряды пополнили председатель комитета областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов и заведующая кафедрой экологии и природопользования Волгоградского государственного университета Елена Иванцова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе заксобрания, общая численность экосовета выросла до 18 человек. Помимо того, с двух до трех увеличено количество заместителей председателя этого совещательного органа. Экологический совет был возрожден в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова. В его состав вошли ученые, экологи, представители общественности, властных и природоохранных структур. За два года работы экосовету, возглавляемому вице-спикером...
Прочитана: 362 раз
|Политика
|08.02.2018 12:21
Сегодня на заседании регионального парламента депутаты утвердили кандидатуру Ирины Стоян, которая была представлена партией «Единая Россия» в связи с досрочным прекращением полномочий члена областного избиркома Марии Киселевой. Как ранее сообщало информагентство, Киселева от своих обязанностей была освобождена избирательной комиссией в конце января 2018 года на основании личного заявления. Как пояснил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Сергей Горняков, - сообщили в пресс-службе, - в соответствии с законодательством в период избирательной кампании нового члена комиссии вместо выбывшего областная дума обязана назначить в течение 10 дней. Избирательная комиссия Волгоградской области сформирована в 2016 году на...
Прочитана: 701 раз
|Экология
|08.02.2018 12:01
Главу Калачевского района пригласили на заседание экосовета при Волгоградской облдуме и попросили отчитаться о работе в сфере охраны окружающей среды, сообщает ИА «Высота 102». Акцент был сделан на таких вопросах, как сбор и вывоз мусора с предприятий малого и среднего бизнеса; говорили о предприятиях, которые заключили или не заключили договоры с перевозчиком на вывоз твердых и жидких бытовых отходов и биоотходов; дезинфекции и утилизации стоков и других. Как напомнила присутствующим председатель экосовета Ирина Соловьева, в конце минувшего года представители экосовета на выездном совещании в Калаче уже пытались получить ответы на эти и другие...
Прочитана: 543 раз
|Общество
|08.02.2018 11:40
Судебная коллегия по административным делам Волгоградского облсуда оставила без изменения решение об отказе в согласовании проведения в Урюпинске гей-парада. Как сообщили ИА "Высота 102" в судебной инстанции, ранее Урюпинский городской суд признал законным отказ администрации городского округа г.Урюпинска в согласовании проведения такого публичного мероприятия. Организаторы 29 ноября 2017 года подали в мэрию Урюпинска уведомление о проведении трех публичных мероприятий, среди которых гей-парад в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, а также митинга с призывом к превращению Урюпинска в центр российского и международного гей-туризма. Глава города отказал в согласовании заявленных мероприятий, мотивируя тем,...
Прочитана: 1844 раз
|Экология
|08.02.2018 10:58
Суд обязал МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" провести дезинвазию сточных вод и осадков сточных вод на пруду-накопителе, расположенном в 300 метрах от северо-восточной окраины р.п. Средняя Ахтуба. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, ранее в отношении предприятия выносились постановления о возбуждении административных производств. Было направлено и представление в адрес директора МУПа, но нарушения закона не устранялись. Тогда природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. В ходе проверки было установлено, что МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" не осуществляют дезинвазию (уничтожение возбудителей паразитарных болезней) сточных вод и осадков сточных вод. Какие-либо сооружения по обеззараживанию сточной воды или осадка...
Прочитана: 771 раз
|Экономика
|08.02.2018 10:38
Предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны передаются в управление ГК «Ростех». Об этом ИА «Высота 102» сообщил индустриальный директор государственной корпорации Сергей Абрамов. Сегодня в администрации Волгоградской области прошло закрытое совещание с участием главы региона Андрея Бочарова, генерального директора концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова и представителей ГК «Ростех». Обсуждалась текущая ситуация на ВТЗ и перспективы развития промышленного предприятия. Акцент делался на социальной значимости завода для Волгоградской области и обязательствах перед рабочими. Индустриальный директор ГК Сергей Абрамов подчеркнул, что разговор с губернатором региона шел «на одном языке,...
Прочитана: 4108 раз
|Общество
|08.02.2018 10:11
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области выявили в одной из аптек Елани биологически активную добавку (БАД), опасную для здоровья, сообщает ИА "Высота 102". По информации ведомства, биологически активная добавка к пище "Фиточай" "Корень Лопуха", которая находилась в обращении, не соответствует по микробиологическим показателям Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Производителем БАДа является ООО "Фармгрупп" из Алтайского края. На индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту подготовлена информация в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Прочитана: 962 раз
|Экономика
|08.02.2018 09:50
АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») победил в номинации «За развитие кадрового потенциала» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017», который с 2008 года проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В авторитетном конкурсе, который с сентября по декабрь прошлого года проводил в семи номинациях Российский союз промышленников и предпринимателей, приняли участие предприятия более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы отечественной экономики. Эксперты оценивали динамику развития бизнеса каждой компании в течение нескольких лет, реализацию импортозамещающих проектов, вклад в социальное развитие территорий и многое другое. В номинации...
Прочитана: 549 раз
|Экономика
|08.02.2018 09:12
МУП «Метроэлектротранс» объявило аукцион на выполнение работ по ремонту контактной сети первой очереди линии скоростного трамвая. Исполнителю муниципального контракта предстоит заменить 6,6 км проводов и канатов, обеспечивающих электроснабжением вагоны на подземных участках маршрута СТ. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Работы проведут в обоих туннелях на участках в границах северного портала под ул. Бакинской и выезда со станции «Пионерская». Провода и канаты, используемые для подачи электроэнергии на первой очереди скоростного трамвая, начали эксплуатироваться в середине 80-х годов прошлого века. На протяжении 10 лет муниципальное транспортное предприятие поддерживало их в должном состоянии, но затем начали происходить перебои с...
Прочитана: 799 раз
|Происшествия
|08.02.2018 09:05
Семилетний мальчик пострадал при пожаре в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, это произошло накануне при возгорании в однокомнатной квартире в пятиэтажке на улице Дружбы. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 15:32, через 16 минут расчёты пожарно-спасательной части №32 потушили огонь, охвативший домашние вещи. Как стало известно информагентству, в результате пожара ребенок получил ожоги и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Эксперты устанавливают причину пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.
Прочитана: 1235 раз
|Происшествия
|08.02.2018 08:44
Провал тротуара диаметром в несколько метров и глубиной около 1 метра созерцают жители Кировского района Волгограда неподалеку от ТЦ «Космос». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, в прошлом году в этом же самом месте земля уже уходила из-под ног кировчан. Тротуар тогда восстановили, но долго он не продержался. На дне «кратера», образовавшегося на пешеходной зоне вблизи дома №101 по улице Кирова, находятся коммуникации. В "Концессиях водоснабжения" информагентству рассказали, что провалившийся асфальт повредил канализационный коллектор, течь в котором быстро устранили. Что явилось причиной провала практически нового дорожного покрытия и кто возьмется весной за его восстановление - пока неизвестно.
Прочитана: 2046 раз
|Аналитика
|07.02.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: экологические проблемы Калачевского района и эффективность действий районной администрации стали основной темой заседания экологического совета при Волгоградской областной думе. На пешеходных переходах Волгограда неспокойно: ГИБДД и волонтеры бьют тревогу и призывают всех участников движения соблюдать правила. Что не так со сроками?: Министерство спорта России хочет по суду взыскать с подрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» очень много денег. Нет фальсификату: большая партия поддельного алкоголя, щедро разлитого в подпольных цехах на Северном Кавказе, не дошла до потенциальных потребителей в Волгоградской области. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме...
Прочитана: 27375 раз
|Экология
|07.02.2018 19:40
«Вы не имели права замалчивать проблему, с которой жители села обращаются во все инстанции в течение трех лет. А, получается, что вы все об этом знали, и мало того, что ничего не сделали для ее решения, вы ее на самом деле замолчали». Так заявила сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской облдуме председатель совета Ирина Соловьева. На мероприятие были приглашены чиновники Калачевского района, представители комитета ветеринарии региона, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и многих других контролирующих ведомств. Главные страсти на экосовете разгорелись вокруг поселка Пархоменко Калачевского района, жители которого ходят по всевозможным инстанциям,...
Прочитана: 5772 раз
|Общество
|07.02.2018 17:29
Повергла в шок народного избранника жительница Волгограда, которая обратилась к нему с нестандартной, если не сказать интимной, просьбой. Инцидент произошел в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», один из сотрудников которой поделился с ИА «Высота 102» копией письменного обращения горожанки. Его содержание она не постеснялась озвучить глаза в глаза «слуге народа». Женщина испытала на прочность психику депутата, поскольку с ТАКОЙ просьбой избиратели к нему никогда не обращались. ...
Прочитана: 12498 раз
8 февраля 13:11
8 февраля 12:47
8 февраля 11:48
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерватории 27
8 февраля 11:40
8 февраля 10:11
8 февраля 09:12
8 февраля 09:05
7 февраля 20:08
7 февраля 16:37
7 февраля 15:13
Общество
8 февраля 13:11
8 февраля 11:48
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерватории 27
8 февраля 11:40
8 февраля 10:11
7 февраля 16:37
7 февраля 15:13
6 февраля 16:39
6 февраля 15:02
6 февраля 12:36
6 февраля 11:55
6 февраля 09:39
5 февраля 15:51
5 февраля 14:41
5 февраля 10:21
5 февраля 10:13
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 8 Февраля, Чт
Волгоград
Облачно, температура 0..-2 С, давление 760..762 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
8 Февраля, Чт
|1 $
|56.9533 руб.
|1 €
|70.5310 руб.
|1 GBP
|79.3530 руб.
|1 CHF
|60.8086 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 21942
Просмотров: 19818
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК и коммунальщики не смогли поддержать пешеходов в условиях гололеда9
Просмотров: 19405
Просмотров: 15525
Просмотров: 5750
Просмотров: 5731
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +65 / 5-
Рекомендации: +64 / 18-
Рекомендации: +58 / 5-
Рекомендации: +47 / 11-
Рекомендации: +46 / 8-
Рекомендации: +45 / 5-
Рекомендации: +45 / 5-
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Рекомендации: +44 / 5-
Рекомендации: +44 / 4-
Рекомендации: +43 / 3-