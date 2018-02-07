Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерватории

Сегодня депутат городской думы Ирина Карева назначена первым проректором Волгоградской консерватории имени Серебрякова. Как стало известно ИА «Высота 102», представление состоялось на заседании ученого совета вуза.

Перед Каревой поставлены задачи развития дополнительных направлений деятельности вуза, в том числе сферы допобразования, внедрения совместных проектов с муниципальными детскими школами искусств, расширения сотрудничества с профильными вузами России, а также участия консерватории в культурной жизни города.

Напомним, в сферу культуры депутат Ирина Карева впервые трудоустроилась в феврале 2015 года. Тогда большой неожиданностью для общественности стало назначение юриста, коим по образованию и опыту работы является Карева, на должность директора Волгоградского областного краеведческого музея. На этом посту народная избранница находилась до августа 2017 года.

В январе прошлого года губернатор Андрей Бочаров принял судьбоносное для краеведческого музея решение о капитальном ремонте обоих зданий учреждения, передаче ему здания пожарной части Царицына, расположенной по улице Коммунистической, 5, с открытием в нем экспозиции к 9 мая 2018 года. После озвученной главой региона новости общественность, которая активно обсуждала эту тему, ждала от директора музея конкретных предложений по концепции нового музейного пространства. Однако депутат Карева далеко не сразу сориентировалась в ситуацию. Сначала она рассказывала о «грандиозно-масштабной задаче», поставленной губернатором, затем заявила о необходимости вести «конструктивную созидательную работу по освоению каланчи». За отсутствие конкретных предложений Ирина Карева подвергалась критике со стороны коллег. Только в конце июня руководитель учреждения представила общественному совету при комитете культуры региона доклад о концепции развития возглавляемого ею учреждения культуры, а спустя два месяца написала заявление об уходе с должности по собственному желанию.