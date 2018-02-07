Ребенок пострадал из-за игры с огнем в Волгоградской области

«Вы не имели права замалчивать проблему, с которой жители села обращаются во все инстанции в течение трех лет. А, получается, что вы все об этом знали, и мало того, что ничего не сделали для ее решения, вы ее на самом деле замолчали». Так заявила сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской облдуме председатель совета Ирина Соловьева. На мероприятие были приглашены чиновники Калачевского района, представители комитета ветеринарии региона, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и многих других контролирующих ведомств. Главные страсти на экосовете разгорелись вокруг поселка Пархоменко Калачевского района, жители которого ходят по всевозможным инстанциям,...