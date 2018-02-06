Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах России







Четыре воздушных судна, которые ранее числились на балансе авиаклуба имени Хользунова волгоградского отделения ДОСААФ, однако затем исчезли вместе с другой авиатехникой, все-таки удалось обнаружить. Как стало известно ИА «Высота 102», два из них – самолеты АН-2, которые ранее улетели в неизвестном направлении, вдруг неожиданно сами вернулись на родную базу. По некоторым сведениям, возвращение двух «аннушек» было связано с расследованием происшествия, которое имело место быть в Краснодарском крае. Там в результате опыления сельхозплантаций был нанесен вред населенному пункту. Вероятно, с целью сокрытия виновников происшествия авиатехнику и вернули на время домой. В настоящее время два самолета, которые оказались крайне изношенными, направлены на ремонт. Также из списка «пропавших без вести» силами руководства регионального отделения ДОСААФ были обнаружены вертолет МИ-2 и самолет Л-29. Интересно, что номера практически на всех агрегатах найденной авиатехники оказались спиленными, однако на одной части самолета они все-таки остались, что дало возможность идентифицировать технику как имущество волгоградского отделения ДОСААФ. Однако, что интересно, бывший руководитель ГАУ «Юные ястребы» и частного клуба – АНО «Ястребы» - Александр Ягупов, который после потери директорских постов ныне числится в государственном клубе на простой вроде должности – пилота – предъявил документы на обнаруженную авиатехнику. Каким образом они оказались у рядового сотрудника государственного учреждения, выясняют правоохранительные органы. Однако, судя по всему, те, кто причастен к исчезновению имущества регионального отделения ДОСААФ, не очень-то и боятся людей в погонах. Так, когда перед новым годом новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ с привлечением силовой поддержки в виде полицейских прибыло на аэродром в Среднеахтубинском районе, чтобы зафиксировать факт нахождения на данной территории самолета Л-29, авиатранспортное средство находилось в рабочем состоянии. Однако транспортировать его в безопасное место, а аэродром, откуда исчезала авиатехника, таким местом уже не являлся, не удалось. Когда позднее руководство волгоградского ДОСААФ вновь прибыло на аэродром, самолет оказался выведенным из строя. Причем все повреждения были нанесены умышленно. Так, неизвестные вырвали панель управления, сняли шасси на передней стойке, а также – на правой стойке. В разных местах на фюзеляже и крыльях самолета специально были сделаны пропилы, обрезана штанга привода воздушного давления. Другими словами, поднять самолет в воздух уже невозможно.

Когда готовился этот материал, стало известно об обнаружении еще шести единиц авиатехники, ранее находившейся на балансе волгоградского ДОСААФ, в Самарской области. Потери, которые понес волгоградский ДОСААФ, впечатляют. Так, помимо самолетов и вертолетов, в розыск можно объявлять десятки единиц другой техники – это несколько десятков авиадвигателей, топливозаправщики, цистерны. Все это ранее находилось на балансе волгоградского ДОСААФ. Странно и другое. Самолетов, вертолетов нет, а практически вся документация на технику – формуляры – в наличии есть. В таких «нюансах» придется разобраться компетентным органам.



