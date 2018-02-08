В Волгограде Роспотребнадзор предлагает силовикам разобраться с ценами на аренду квартир к ЧМ-2018

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило в силовые органы о резком оживлении на рынке арендного жилья в Волгограде накануне ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, данные сведения «направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия мер». На популярных сайтах бронирования гостиничных номеров и апартаментов размещены десятки объявлений о сдаче квартир в Волгограде на время мундиаля за 20, 30, а то и 50 тысяч рублей в сутки. Многие волгоградцы, владеющие свободным жильем, по всей видимости, решили неплохо заработать на футбольных болельщиках, которые приедут в город во второй половине июня. Насколько законны действия арендодаталей, намерены ли они заплатить налоги за полученный доход – остается неизвестным. В управлении ФНС по региону ИА «Высота 102» пояснили, что подобные проверки ведомство пока не проводило. В пресс-службе ГУ МВД по региону поступление информации от Роспотребнадзора пока не прокомментировали.

Между тем, территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей завершило рассмотрение административного дела в отношении владельца гостиницы «Галерея Парк Волгоград», который также резко поднял ценники на номера в дни проведения футбольного первенства. В ближайшее время станет известно о том, какой штраф потребует с отельера надзорное ведомство. Напомним, как ранее сообщало информагентство, предельная стоимость гостиничных номеров на время проведения чемпионата мира по футболу установлена постановлением Правительства РФ от 10.02.2016 №89. Нарушителям – юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, грозят крупные административные штрафы. С 22 января Роспотребнадзор России запустил горячую линию для приема звонков о завышенных ценах на номера в отелях в период проведения ЧМ-2018.



