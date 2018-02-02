В Волгоградской области появятся депутатские аллеи

Депутаты Волгоградской облдумы в этом году начнут подготовку к празднованию 25-летия создания законодательного органа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент, на ближайшем заседании облдумы планируется принять постановление о создании оргкомитета по подготовке к юбилею, а также утвердить перечень мероприятий, посвященных этому событию., которые будут проходить в течение всего года. В частности, в честь 25-летия создания регпарламента будет издан фотоальбом, подготовлен видеоматериал об истории облдумы, на сайте регпарламента появится раздел о вехах в истории законодательного органа. Запланированы выпуск сувенирной продукции, проведение круглых столов на тему развития регионального парламентаризма, экскурсии школьников и студентов. Также в числе предложений – проведение субботника с участием депутатов и высадка аллей депутатами в муниципальных образованиях, от которых они избирались. Завершится обширная программа празднования торжественным собранием, которое состоится в декабре 2018 года. Руководителем оргкомитета назначен председатель облдумы Николай Семисотов. Напомним, история Волгоградской облдумы началась в 1993 году, когда был создан Волгоградский областной совет народных депутатов.



