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Политика
 04.02.2018 17:35

В Волгоградской области появятся депутатские аллеи

Депутаты Волгоградской облдумы в этом году начнут подготовку к празднованию 25-летия создания законодательного органа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент, на ближайшем заседании облдумы планируется принять постановление о создании оргкомитета по подготовке к юбилею, а также утвердить перечень мероприятий, посвященных этому событию., которые будут проходить в течение всего года. В частности, в честь 25-летия создания регпарламента будет издан фотоальбом, подготовлен видеоматериал об истории облдумы, на сайте регпарламента появится  раздел о вехах в истории законодательного органа. Запланированы выпуск сувенирной продукции, проведение круглых столов на тему развития регионального парламентаризма, экскурсии школьников и студентов. Также в числе предложений – проведение субботника с участием депутатов и высадка аллей депутатами в муниципальных образованиях, от которых они избирались. Завершится обширная программа празднования торжественным собранием, которое состоится в декабре 2018 года. Руководителем оргкомитета назначен председатель облдумы Николай Семисотов. Напомним, история Волгоградской облдумы началась в 1993 году, когда был создан Волгоградский областной совет народных депутатов.  

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Аналитика 04.02.2018 17:25 (Обновлено: 04.02.2018 18:26)

Уходящая неделя прошла в Волгоградской области под знаком юбилейной даты. 75 лет назад Советская армия поставила победную точку в невероятном по жестокости и масштабам сражении - Сталинградской битве. В город - герой прилетел руководитель страны - верховный главнокомандующий  Владимир Путин. Он провел в Волгограде несколько часов. Из того, как была выстроена программа визита первого лица государства, можно сделать определенные выводы о будущем города. Что видели и не видели простые жители Волгограда - в программе «Взгляд с высоты».
Прочитана: 1204 раз
Общество 04.02.2018 12:13

Сильный снегопад в Москве с ухудшением видимости стал причиной корректировки расписания вылетов самолетов из волгоградского аэропорта в столицу. Как сообщает ИА «Высота 102», так, был отменен самолет Волгоград-Москва, который должен был вылететь в 7-30. Еще один самолет со временем вылета в 11-50 также задерживается. Время ориентировочно перенесено на 21-30. Впрочем, авиасообщение с Москвой полностью не отрезано. Недавно в Москве приземлился самолет, который вылетел из Волгограда в 11-35.  Сегодня в Москве бушует сильнейший снегопад. Есть жертвы: в результате падения дерева на машину погиб человек, пятеро пострадали. 
Прочитана: 3026 раз
Общество 04.02.2018 11:23

Волжский горсуд, где рассматриваются четыре иска жителей города к управляющим компаниям, не согласных с выставленными многотысячными претензиями к собственникам квартир, оборудованных автономным газовым отоплением, вынес первое решение. Оно оказалось не в пользу жильцов. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, суд отказал одному из истцов -  Олесе Тюниной, жительнице дома №208  по ул. Пушкина, в признании незаконными требований УК «Алдан» о выплате почти 20 тысяч рублей в качестве оплаты за общедомовые нужды за отопление.  Решение суда стало настоящим шоком для остальных истцов, а их – несколько десятков человек. Напомним, о непростой ситуации, в...
Прочитана: 6041 раз
Происшествия 04.02.2018 11:14

Житель Краснодарского края устроил стрельбу из автомата в Волгограде Стрельбу из учебного автомата АКМ устроил в субботу вечером в Дзержинском районе Волгограда житель Краснодарского края. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне около семи часов вечера на улице Землячки, возле памятника "Танк Т-34 №18 "Челябинский колхозник"". Очевидцы сообщили полиции, что неизвестный несколько раз выстрелил из автомата в воздух, а затем скрылся на  белой машине. При проведении плана "Перехват" инспекторы ДПС задержали 24-летнего жителя южного региона, у которого был изъят охолощенный автомат Калашникова, калибра 7,62 миллиметра и холостые патроны. Свой поступок он объясним желанием похвастаться перед компанией знакомых. По факту стрельбы в городе...
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Здравоохранение 04.02.2018 06:21

Сегодня отмечается всемирный день борьбы с раком. Как сообщает ИА «Высота 102»  со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе по-прежнему главной причиной смертности от заболеваний являются болезни органов кровообращения, а количество случаев гибели жителей региона от онкологии – на втором месте. В 2016 году в области было выявлено 11149 человек, которым был впервые поставлен диагноз рак. В 2015 году таких было меньше – 9804 человека, в 2014 году – 9813 человек. В 2016 году от онкологических заболеваний умерли 4737 человек, в 2015 году – 4831 человек, в 2014 году – 4738 человек. В 2016 году онкологические...
Прочитана: 5033 раз
Расследования 03.02.2018 21:06

В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолета  Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области,  была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества  новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено  в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов  МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера.  Однако сейчас в наличии имеются...
Прочитана: 22471 раз
Происшествия 03.02.2018 20:37

Двое детей пострадали сегодня при дорожных происшествиях в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили представители экстренных служб. Так, около половины седьмого вечера около дома №13 на проспекте Металлургов водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика. Ребенок с сотрясением головного мозга был доставлен в больницу №7. В этот же день, аналогичную травму получил 11-летний мальчишка при аварии на улице 8-й Воздушной Армии. Сообщается, что его сбил грузовик. Пострадавший госпитализирован в больницу №25.  Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, в Краснооктябрьском районе около 18:30, школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, сбил...
Прочитана: 7905 раз
Общество 03.02.2018 18:38

Волжские студенты заработают на ЧМ-2018 несколько стипендий Почти 60 студентов Волжского политехнического института изъявили желание подработать стюардами во время матчей чемпионата мира по футболу в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, уже состоялась встреча студентов с рекрутинговым центром и представителями МФЦ по оформлению документов на эту работу. В команду политеха записались и несколько представителей других вузов города. В феврале после соблюдения всех формальностей кандидаты в стюарды пройдут обучение на базе Волжского политеха, затем их ждет практика на реальных матчах в рамках российских турниров по футболу и, наконец, летом студенты ВПИ окажутся в гуще событий на главном стадионе региона — «Волгоград Арена». Каждый час...
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От Сталинграда - до Великой Победы 03.02.2018 16:05

Борис Усик: Болгарские летчики люфтваффе сбили над Сталинградом 200 советских самолетов "Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой БИСМАРКА СБИЛИ 20-ЛЕТНИЕ ДЕВЧОНКИ - Вы работали над энциклопедией «Сталинградская битва». За пять лет, минувших с 70-летнего юбилея, изменились ли данные о потерях сторон в главной битве мировой истории? - Мы впервые показываем потери союзников Германии. Приводим данные Института бундесвера в ФРГ, у которого есть информация о потерях союзников, которые мы не упоминали. По 2-й армии...
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Общество 03.02.2018 10:58

Волгоградские десантники отправились в лыжный марш-бросок до Рязани Группа бойцов ВДВ из Камышина вышла на тысячекилометровый лыжный марш-бросок, посвященный предстоящим 100-летию Вооруженных Сил России, которое будет отмечаться 23 февраля, и вековому юбилею Рязанского  училища ВДВ, которое отсчитывает свою историю с 13 ноября 1918 года. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти минуты трем десяткам бойцов 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, при помощи видеоконференцсвязи командующий воздушно-десантными войсками отдал приказ о старте. За три дня участникам перехода и почти полусотне их сопровождающих предстоит дойти до Волгограда. 6...
Прочитана: 5721 раз
Происшествия 03.02.2018 10:30

Два человека погибли в аварии в Дубовском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. По поступившим сведениям,  сегодня утром на трассе "Сызрань-Волгоград" столкнулись два автомобиля.  При аварии погибли двое мужчин. Сейчас устанавливаются их личности и обстоятельства трагедии. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, авария произошла около 7 часов 30 минут утра на 146 километре трассы. Автомобиль "ВАЗ-2110" "влетел" под прицеп грузовика. Погибли 20-летний водитель и 31-летний пассажир легкового авто.
Прочитана: 3498 раз
Экология 03.02.2018 05:03

Волжский городской суд приостановил деятельность ВМПГК "Нептун" по использованию акватории реки Ахтуба. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, надзорное ведомство обратилось в суд с иском по освобождению незаконно занятой территории водного объекта, используемого для размещения водного транспорта. В ходе проверки было установлено, что ВМПГК "Нептун" использует данную территорию для размещения маломерных судов, катеров, моторных лодок и других воднотранспортных средств в отсутствие договора водопользования. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль. 
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Общество 02.02.2018 23:27

Владимир Путин в Волгограде похвалил девушек-регулировщиц Ретро-взвод девушек-регулировщиц, дежуривших сегодня на улицах города-героя Волгограда в форме военных лет, отметил на торжествах в честь 75-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, глава государства встретился с действующими сотрудницами полиции, которые на протяжении всего праздничного дня создавали особый историко-патриотический колорит и атмосферу Сталинграда. Президент похвалил девушек и с удовольствием с ними сфотографировался. Отметим, что взвод девушек-регулировщиц – единственный такого рода в стране, является визитной карточкой города-героя Волгограда. Сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, вот уже несколько лет дежурят на главных улицах и площадях в торжественные...
Прочитана: 12173 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 20:18

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победы Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами и гостями города в течение  часа выступали хоровая капелла "Царицынской оперы", вокальный коллектив консерватории имени Серебрякова и группа "SMS" Волгоградской областной детской филармонии. Вокальные номера "иллюстрировали" кадры кинохроники, проецируемые на ротонду панорамы. А незадолго до начала праздничного фейерверка собравшиеся увидели трехмерную видеоинсталляцию,  воспроизводимую на разрушенной во время войны мельнице Гергардта. Перед их глазами она сперва "восстала из руин", а затем на ее стенах развернулись картины уличных боев и объятого пламенем города, которые завершились полным разгромом врага. 
Прочитана: 10399 раз
Политика 02.02.2018 18:19

Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентом Андрей Бочаров стал единственным попутчиком президента во время пути из аэропорта Волгограда на Мамаев курган. Как стало известно ИА «Высота 102», также - в одной машине Владимир Путин и губернатор Волгоградской области приехали назад в аэропорт вечером, по окончании пребывания главы государства в городе - герое на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. На какие темы общались Андрей Бочаров и Владимир Путин, пока кортеж мчался по волгоградским улицам, неизвестно.
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4 февраля 17:35
В Волгоградской области появятся депутатские аллеи
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