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Политика
 30.01.2018 12:54

Депутатов Волгоградской облдумы отправили в планетарий

В администрации Волгоградской области подготовили перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Госдумы РФ и депутатов Волгоградской облдумы с избирателями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления, список  состоит всего из двух пунктов – это актовый зал библиотеки имени Горького и малый зал Волгоградского планетария. Для того, чтобы встретиться с избирателями в помещении, депутатам необходимо подать заявку на проведение мероприятия в адрес учреждения, в котором определены такие места, причем залы библиотеки и планетария будут предоставляться им безвозмездно. Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы приняли новые правила проведения публичных мероприятий, которыми регламентировали свои встречи с избирателями. Теперь народные избранники должны подавать уведомление в орган исполнительной власти или орган местного самоуправление в срок не ранее 10 дней до начала проведения мероприятия.

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Происшествия 30.01.2018 14:31

Отечественную легковушку, оставленную с заведенным двигателем, угнал злоумышленник у молодого автомобилиста из Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 20-летний фроловчанин  стал прогревать перед поездкой свой  "ВАЗ" пятой модели, который стоял в гараже. А сам  на несколько минут зашел в дом. Но, вернувшись, увидел, что машина исчезла. Тогда он вызвал полицию. Во время плана "Перехват" правоохранители нашли угнанный транспорт в пяти километрах от дома. А вскоре задержали и любителя чужих машин. Им оказался 36-летний, имеющий судимость мужчина без гражданства. По его словам, решение об угоне он принял спонтанно - увидел в...
Прочитана: 168 раз
Здравоохранение 30.01.2018 14:06

Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на...
Прочитана: 2142 раз
Газетный киоск 30.01.2018 14:04

Россияне назвали битву за Сталинград важнейшим событием Великой Отечественной войны Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более половины (55%) россиян поставили Сталинградскую битву на первое место среди важнейших событий Великой Отечественной войны, имевших решающее значение для победы над гитлеровской Германией в 1945 году, сообщили "Интерфаксу" социологи ВЦИОМ. Также россияне говорят о значимости прорыва блокады Ленинграда (47%), битвы на Курской дуге и битвы под Москвой (по 43%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 января среди 2000 респондентов. По мнению большинства россиян, для того, чтобы увековечить память о Сталинградской битве, необходимо больше рассказывать об этом событии на уроках истории (69%),...
Прочитана: 132 раз
Расследования 30.01.2018 13:40

Подозреваемому  в уклонении от уплаты 45 миллионов рублей налога гендиректору суровикинской строительной фирмы Омари Кварацхелия Волгоградский областной суд “смягчил” домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня облсуд подтвердил постановление Центрального районного суда о содержании подозреваемого под домашним арестом. А также разрешил ему, с ведома следователя, ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и учреждения здравоохранения.  Напомним, по данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, руководитель специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей организации  внес в декларации ложные данные о пяти фирмах, которые якобы были его субподрядчиками  в 2014 и 2015 годах. Также  на "бумаге" эти фирмы-однодневки выступали поставщиками  необходимых...
Прочитана: 634 раз
Общество 30.01.2018 13:20

Для повышения транспортной доступности заполотновской части Центрального района учреждены две новые автобусные остановки на ул. Хиросимы: «Ул. Пархоменко» и «Ул. Хиросимы». О необходимости создать эти остановочные пункты жители расположенных поблизости жилых кварталов сообщали по телефонам горячей линии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, до настоящего времени в этой части Центрального района расстояние между остановками общественного транспорта «Ул. 7-й Гвардейской» и «Ул. Хиросимы», расположенной на Второй продольной магистрали, составляло свыше 1 км. С введением в обоих направлениях движения новой остановки «Ул. Пархоменко», расположенной напротив дома №2 по ул. Хиросимы, расстояние между двумя ближайшими остановочными пунктами уменьшится вдвое. Для удобства...
Прочитана: 601 раз
Астрахань 30.01.2018 13:15

Астрахань готовится к ЧМ-18 по футболу К чемпионату мира по футболу в 2018 году обновят астраханский парк «Аркадия», который утвержден в качестве фан-зоны чемпионата мира по футболу – 2018. Любимое место отдыха обзаведётся фонтаном, большой площадкой и переносными трибунами для массовых мероприятий. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Фонтан станет основным украшением парка:  будет состоять из традиционной чаши с водой и так называемого сухого фонтана, на который можно подняться. Большое внимание будет уделено озеленению, а также созданию мест отдыха. Помимо трибун, тут появится большой экран, по которому будут транслировать матчи, ролики о командах-участницах и другие информационные материалы, связанные с мундиалем. Завершить...
Прочитана: 395 раз
Общество 30.01.2018 13:10

Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутике Для поквартирных обходов члены избиркомов получат специальную экипировку. Как рассказал сегодня журналистам  в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, в ближайшее время из ЦИКа поступят специальные нагрудные значки для всех членов УИКов. Помимо этого, региональный избирком самостоятельно организовал закупку шарфов и сумок с эмблемой комиссии, по которым жители региона смогут узнать членов УИКов. С  с 15 февраля они начинают подомовые обходы электората. Представители участков для голосования напомнят жителям о предстоящих выборах, а  также оповестят о новом порядке голосования не по месту регистрации и вручат иллюстрированные памятки с полезной...
Прочитана: 2947 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.01.2018 12:55

В Волгограде осужденный написал песню в честь 75-й годовщины Победы под Сталинградом «…Мы помним об этом, в сердце храним, и значит, мы живы!» - так звучит припев песни, которую осужденный исправительной колонии №9 Сергей посвятил Сталинградской Победе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области,  он отбывает наказание в колонии за тяжкое преступление. Однако за два года, которые он провел в исправительном учреждении, переосмыслил многое, - утверждают в УФСИН. Не случайно и военно-патриотическое направление его творческой деятельности: Сергей работает в музее Боевой Славы колонии и может рассказать о каждом экспонате. Увлекается историей и много читает. Он уверен, что память о подвиге защитников Сталинграда...
Прочитана: 551 раз
Экономика 30.01.2018 12:14

За последние три месяца количество абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые перешли на электронный платежный документ, возросло до более 20-ти тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в личный кабинет на сайте и электронную почту абонента уже  первого числа месяца, следующего за расчетным. «Нашим абонентам нравится оперативная доставка электронных квитанций. Электронный счет  всегда под рукой в компьютере или смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажного. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из личного кабинета на сайте компании. Также электронную квитанцию можно...
Прочитана: 1013 раз
Общество 30.01.2018 11:53

После окончания утренних заторов на основных городских магистралях и дорогах районного значения постепенно увеличивается скорость обработки улично-дорожной сети города коммунальной техникой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в условиях затрудненного дорожного движения скорость работы снегоуборочной техники не превышала 15 километров в час из-за того, что водители не всегда предоставляли преимущество в движении.  С окончанием же утреннего часа пик скорость работы коммунально-дорожной техники выросла: на крупных автодорогах скорость обработки и очистки дорожного полотна увеличена до 30, а на некоторых участках до 40 километров в час. Сейчас на уборке улично-дорожной сети и вывозе собранного снега задействовано 96 единиц спецтехники.   Напомним,...
Прочитана: 991 раз
Расследования 30.01.2018 11:33

Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку  1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно  было изменено на 1 (!)  мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя...
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От Сталинграда - до Великой Победы 30.01.2018 10:52

Волгоградская выставка о Сталинграде отправилась в Европу Сегодня фотодокументальная выставка, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, отправляется в тур по пяти европейским странам: Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии. Первыми экспозицию увидят жители Парижа в Российском духовно-культурном православном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, она построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин. Материалы выставки адаптированы для стран, в которых она будет экспонироваться. Так, в Париже...
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Политика 30.01.2018 10:45

Сегодня в Москве Владимир Путин проведет первую встречу со своими доверенными лицами. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградскую область представят трое человек -  руководитель СП «Донское» Александр Колесниченко, представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец и главный врач областной детской больницы Светлана Емельянова. Всего в списке доверенных лица Владимира Путина на данный момент числятся 476  человек из 600 возможных по закону. В данный перечень включены, в том числе, известные деятели культуры - режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Евгений Петросян, Сергей Безруков, Михаил Галустян и др. В полномочиях доверенных лица кандидата...
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Телекурьер 30.01.2018 10:42

В студии волгоградского муниципального телевидения в передаче "Скажите честно" прошло обсуждение ситуации в региональной журналистике, в котором приняли участие главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, главный редактор газеты «Городские вести» и он же телеведущий Станислав Анищенко и главный редактор еженедельника «МК в Волгограде» Евгений Калинин. Поводом для дискуссии стала статья, опубликованная на сайте ИА «Высота 102» - «Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Что такое критика власти, и почему она не имеет ничего общего с анонимными выпадами, кто стоит за обвинениями в «ангажированности» СМИ,  как региональные события...
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Аналитика 30.01.2018 10:33

Прокуратура Волгоградской области помогла вернуть 320 миллионов рублей зарплатного долга О работе с руководителями предприятий, задолжавших своим работникам зарплату, выявлении недобросовестных застройщиков, взыскании долгов в сфере ЖКХ и многом другом говорят  сегодня на коллегии,  посвященной итогам минувшего года,  в Волгоградской областной прокуратуре, передает корреспондент ИА “Высота 102”. Как отметил прокурор области Максим Ершов, в 2017 году благодаря принятым надзорным ведомством мерам сотрудникам предприятий выплатили более 320 миллионов рублей зарплатных долгов.  В результате проверок проблемных застройщиков у 11  были выявлены нарушения, в том числе и нецелевое использование денег дольщиков. В органы предварительного расследования  прокурорами направлено 13 материалов, по которым было возбуждено 9 уголовных дел. В сфере ЖКХ работниками ведомства...
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30 января 14:31
У жителя Волгоградской области угнали авто, пока тот пытался его прогреть
30 января 14:06
Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
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