Мэрия Волгограда попросила добавку в бюджет в виде кредита - 850 млн рублей

Сегодня комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона объявил сразу шесть электронных аукционов для получения кредита в общей сумме 855 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заемные денежные средства требуются для покрытия дефицита или муниципальных долговых обязательств бюджета Волгограда. Поиск кредитора осуществляется по заказу департамента финансов мэрии. Кредиты берутся на три года при обязательной возможности досрочного погашения без уплаты комиссии. Кроме того, заказчик оставляет за собой право изменить сумму займа, но только в сторону снижения.

Доходная и расходная части бюджета Волгограда на 2018 год составляют по 15,4 млрд рублей. Дефицит составил 25 млн рублей.



