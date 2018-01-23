В Волгограде в Татьянин день студентов угостят медовухой

В день российского студенчества, 25 января, в Волгоградском государственном аграрном университете впервые состоится ректорский бал, участниками которого станут лучшие студенты в области науки, учебы, художественно-творческих и спортивных достижений. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, на празднике выступит ректорский оркестр и сильнейшие вокалисты. Гостей и участников мероприятия ожидает торжественная церемония передачи полномочий руководителей ведущих студенческих объединений, присвоение студенческого знака отличия «Слава и гордость ВолГАУ», выбор королевы бала из присутствующих Татьян.

В продолжение традиций Московского государственного университета ректор Алексей Овчинников угостит сотрудников и студентов ВолГАУ безалкогольной медовухой, изготовленной по традиционной славянской рецептуре факультетом перерабатывающих технологий и товароведения.

Напомним, Татьянин день широко празднуют в России именно студенты. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. День подписания генерал-адъютант граф Иван Шувалов выбрал не случайно: таким образом он сделал своеобразный подарок на именины своей матери – Татьяне Петровне. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.



