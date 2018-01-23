В Волгоградской области обустроят для инвалидов здание, где в годы войны готовили командиров танков Т-34









Здание Волгоградского государственного института искусств и культуры в Камышине, которое является объектом культурного наследия регионального значения, обустроят для инвалидов и маломобильных групп населения. Как сообщает ИА "Высота 102", эксперты дали положительное заключение на проведении работ в историческом здании, где планируется расширение санузлов, входных групп, установка пандусов. Работы направлены на то, чтобы сделать учреждение доступным для посещения инвалидов и маломобильных групп населения.

Согласно документации, двухэтажный кирпичный дом №42 по улице Октябрьской, где сегодня располагается институт искусств и культуры, был построен в 1935 году. Архитектор и первоначальный владелец здания - не установлены. В 30-е годы в нем размещалась воинская часть, а в годы Великой Отечественной войны с 13 января 1942 года по октябрь 1942 года - танковое училище на базе эвакуированного в Камышин Бобруйского военно-танкового училища. Здесь готовили лейтенантов – командиров танков Т-34. Легендарная "тридцатьчетверка" признана многими специалистами одним из лучших танков Второй мировой войны. Т-34 стал наиболее известным советским танком этого времени, а также одним из наиболее узнаваемых его символов.

Тренировочный полигон располагался рядом на территории нынешней ДЮСШ № 1 (стадион "Авангард"). Первые выпускники, молодые лейтенанты-танкисты, направлялись на Сталинградский фронт. 27 воспитанников училища стали Героями Советского Союза.

С июля 1944 года по 1947 год в здании размещалось эвакуированное из Соликамска танковое училище водителей и командиров тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок. С 1950 года по 1959 год здесь была сформирована 23-я бригада особого назначения. С 1968 года в здании размещается музыкальное училище, а с 1992 года - Камышинское училище искусств. В 1998 году его реформировали в "Камышинский колледж искусств". В 2013 году колледж был присоединен в качестве филиала к ГОБУК ВО "Волгоградский государственный институт искусств и культуры".



