Брать или не брать? Вот в чём вопрос…

На 36% за 11 месяцев минувшего года увеличился объем кредитов, выданных россиянам. Как озвучено в аналитическом отчете Объединенного кредитного бюро, с января по ноябрь 2017 года наши граждане оформили в банках более 30 млн кредитов на сумму почти в 5 триллионов рублей. Ряд экспертов утверждает, что такой рост связан, в том числе, со снижением процентных ставок по кредитам. Но стоит ли гнаться за «выгодными» займами? Когда кредит действительно оправдан, а когда стоит подумать о накоплении попытался разобраться журналист ИА «Высота 102».





На отдых и смартфон – копим!

Один из самых распространённых – экспресс-кредит, его часто используют для покупки бытовой техники, мебели или турпутёвки. Такие займы банки выдают быстро, но под значительные проценты. Волгоградка Надежда К. сетует – у молодой семьи сына доход 28 тысяч рублей в месяц, а они купили в кредит дорогой смартфон. «Я объясняю: могли бы накопить на него месяца за три-четыре, откладывая по 5 тысяч рублей, сэкономили бы на чём-нибудь, а они не понимают…», - делится переживаниями Надежда. И в её рассуждениях есть смысл. Острой необходимости в замене гаджета не было, качество жизни семьи от него практически не изменилось. Возможно, стоило накопить. Переплачивать же теперь придётся немало.

В то же время пенсионерка Надежда – не противник кредитования. В минувшем году, когда вышла из строя сантехника, она взяла в кредит 20 тысяч рублей на замену труб и унитаза, и за год безболезненно за все рассчиталась. «Ждать было уже нельзя. С его помощью я сразу значительно улучшила свои бытовые условия, и отдавала за кредит лишь 15% от пенсии».

О «движимости» и сроках кредита

Кроме потребительских, довольно популярны сейчас и автокредиты. Волгоградец Вадим решил поменять машину. «Промониторив» предложения банков он обнаружил, что предлагаемый с первого взгляда не очень высокий процент по автокредиту стремительно растет, если он: не предоставит справку о доходах определённой формы и не застрахует её по КАСКО. И вот уже 7% превращаются в 19 %, ежемесячная плата повышается до 18 тысяч в месяц, а переплата за взятые 500 тысяч на 3 года переваливает за 150 тысяч рублей. Конечно, можно увеличить срок кредита и платить по 12 тысяч в месяц, но тогда и переплата возрастёт почти до 300 тысяч рублей. Решив откладывать по 20 тысяч в месяц, он решил подождать и поменять машину в течение полутора лет. «Ситуация с моей работой не совсем стабильна. Я понимаю, что не по карману взять и новый автомобиль - цены на новые постоянно растут. Но, если удастся скопить 350 тысяч и продать свою, я смогу купить более «свежую» машину, хотя и позже», - говорит Вадим.

Совсем другая ситуация у молодой семьи К. Оба работают в одной солидной фирме. Взяли автокредит на новый автомобиль. «Мы всё рассчитали. Машина экономит нам средства – оба на ней добираемся на работу. За приемлемые проценты кредит взяли в банке на 3 года под зарплатный проект с КАСКО. И даже если супруга уйдет в декрет, это не скажется болезненно на семейном бюджете», - поясняет глава семьи Сергей.













О недвижимости и рисках её приобретения в кредит

Ипотека в последние годы тоже набирает обороты. В сравнении с 2016 годом её рост в 2017 году составил 24%. Эксперты считают, что произошло это в том числе и благодаря снижению процентной ставки. Кроме того, в ряде регионов молодым семьям в приобретении жилья начинают помогать власти.

Так, 17 января начался приём заявок на участие в программе «Семейная ипотека» и в Волгоградской области. Участвовать в программе, где максимальная ставка 6%, могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребёнок. При этом есть ряд ограничений. Квартира должна стоить не более 3 млн рублей, срок льготного кредитования – не более 8 лет (для второго ребенка – 3 года, для третьего – 5 лет и т.д.). И это – неплохой шанс решить свои жилищные проблемы, в том числе рефинансировав старый долг.

Эксперты же считают, что риск приобретения жилья в ипотеку растет при падении цен на недвижимость. Волжанка Ирина К. взяла «однушку» в 2012 году по цене 1,8 млн рублей. Срок ипотеки – 20 лет. «Сейчас такую квартиру можно купить за 1 млн рублей… Каждый раз, выплачивая кредит, я думаю, что поторопилась с покупкой. Но кто знал?», - говорит Ирина. И, действительно, дать прогноз на цену жилья весьма затруднительно.

Какие они бывают?

В целом же, если попробовать составить классификацию кредитов, которыми в основном пользуются наши сограждане, то их можно разделить по размерам, обеспечению, срокам, методам погашения и видам процентных ставок. Выбор их зависит от целей и финансовой ситуации будущего заемщика.

Эксперты советуют брать кредиты в «родной» валюте или в той, в которой вы зарабатываете. Многих в свое время привлекал кредит в валюте, процентная ставка по которому была значительно меньше рублевой. Однако резкое снижение курса рубля привело к обратному эффекту. Велик риск столкнуться с неприятностями и при плавающей ставке. Она может как вырасти, так и снизиться. Планировать свой бюджет при этом становится труднее.

В любом случае аксиомой при принятии решения о кредите является то, что, если вы не уверены в своих финансовых перспективах на срок получения займа, этот вопрос следует отложить до лучших времен.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



