Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в краже четырех айфонов из салона сотовой связи в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102», им оказался 22-летний житель города, у которого изъяты три ранее похищенных телефона. Еще один он успел сдать в скупку. В ходе обыска также изъят муляж пистолета с глушителем, который он накануне купил в одном из торговых центров. Задержанный арестован и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, позавчера из торговой точки на пульт частного охранного предприятия поступил сигнал «тревоги». Прибывшие охранники выяснили, что неизвестный мужчина, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, открыто похитил 4 дорогостоящих телефона «Айфон-8», «Айфон-Х», «Айфон 6-S» и «Айфон-6», после чего скрылся. Злоумышленник, чье лицо скрывал шарф, продемонстрировал продавцам рукоять пистолета, потребовал телефоны и пообещал выстрелить им в живот, от пулевого ранения в который они скорее всего, по его словам, умрут до приезда скорой помощи. Пока продавец передавал с витрины телефоны, вторая работница нажала кнопку тревожной сигнализации. Забрав гаджеты, нападавший скрылся до приезда охранников. Следователями отдела полиции №7 Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ – «Разбой». За это преступление грозит срок до 10 лет лишения свободы.



