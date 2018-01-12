В Волгограде в общественной приемной "ЕР" пройдет сбор подписей за Путина

В общественной приемной "Единой России" в Волгограде 14 января пройдет сбор подписей за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства в марте 2018 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на расширенном президиуме регионального отделения "Единой России" заявил замсекретаря реготделения Сергей Булгаков. По его словам, в приемной единороссов, которая находится на улице Советской в центре Волгограда, подписи будут собирать волонтеры с 10 до 20 часов только один день - 14 января - в рамках единого дня сбора подписей.

Напомним, что в Волгограде и Волжском сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина в президенты России стартовал в начале этой недели. Активистов в брендированной одежде можно наблюдать в Ворошиловском торговом центре, "Пирамиде", "Комсомолле", "Парк Хаусе". В Волжском горожане могут оставлять свои автографы в поддержку главы государства в "Волгомолле" и ТЦ "Планета Лето". Всего в Волгоградской области за выдвижение Путина необходимо собрать не менее 7,5 тысячи подписей.

О решении участвовать в выборах президента России Владимир Путин заявил 6 декабря в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Спустя неделю на своей пресс-конференции он уточнил, что намерен выдвинуться в качестве независимого кандидата. При этом Путин отметил, что рассчитывает на поддержку партий и общественности. 23 декабря на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев подтвердил, что партия окажет всестороннюю поддержку главе государства. 26 декабря на ВДНХ собралось свыше 600 членов инициативной группы, которые приняли решение о выдвижении Владимира Путина на выборы. После чего президент лично предоставил в ЦИК РФ документы на регистрацию себя в качестве кандидата.