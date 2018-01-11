|Общество
|11.01.2018 18:19
На юге Волгограда мрачный переход через ЖД пути испугал горожан
Транспортная прокуратура выявила небезопасный переход через ЖД пути в Красноармейском районе города. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского транспортного прокурора Якуб Бештаев, эксплуатация объекта осуществлялась с неисправным освещением, что служило причиной осуществления гражданами прохода по железнодорожным путям в неустановленных местах, минуя пешеходный переход. Начальнику дистанции инженерных сооружений СП Приволжской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" было внесено представление об устранении нарушений закона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время освещение пешеходного перехода, расположенного в районе дома № 51 по ул. Удмуртской, приведено в исправное состояние.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Аналитика
|11.01.2018 20:02
Смотрите сегодня в программе: принадлежащее министерству обороны России историческое здание в Ворошиловском районе Волгограда оставили на произвол судьбы. Семья погорельцев из села Ягодное Ольховского района Волгоградской области не попала в списки получателей помощи: после августовских природных пожаров малолетние дети остались без единственного жилья. Непростой год: в Волгоградской области подвели итоги деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны. В рамках подготовки Волгограда к ЧМ-2018: в построенном в Волгограде приемно-диагностическом корпусе 25-й больницы СМП завершается установка оборудования. Информационные выпуски ИА «Высота 102»...
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|Расследования
|11.01.2018 19:18 (Обновлено: 11.01.2018 19:19)
Вернуть страховой компании выплату по ОСАГО и возместить расходы на экспертизу придется автолюбителю из Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам. В ноябре 2015 года по вине Юрия Перегудова произошло ДТП, после которого он получил около 35 тысяч рублей компенсации. Но затем страховая компания потребовала от волжанина не только вернуть полученные деньги, но и заплатить 22 тысячи за экспертизу. Поводом для этого стало то, что Перегудов, страхуя собственную машину, не указал в договоре себя как "лицо допущенное к управлению" транспортом. В связи с этим компания подала иск в городской...
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|Политика
|11.01.2018 18:23
Три представителя Волгоградской области попали в обновленный резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, в списке из 143 человек – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев и председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов. В кадровый резерв президента включены также представители других регионов – губернаторы, заместители глав регионов, мэры, сотрудники федеральных структур, руководители бюджетных учреждений, омбудсмены, бизнесмены и т.д.
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|Происшествия
|11.01.2018 17:59
Около часа назад при столкновении двух легковушек на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Волгограде пострадали женщина и двое ее детей. Как сообщает ИА «Высота 102», 12-летний мальчик и его 14-летняя сестра получили сотрясение головы, их 36-летняя мать, которая находилась за рулем, отделалась ушибом ноги. От госпитализации пострадавшие отказались.
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|Политика
|11.01.2018 17:03
Общественная палата Волгоградской области подпишет первые соглашения с общественными организациями по подготовке наблюдателей на предстоящие 18 марта текущего года выборы президента России. Они будут следить за порядком во время голосования. В каждую участковую избирательную комиссию будет направлено как минимум два общественных наблюдателя. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится на официальном сайте палаты. Уже в ближайшее время будет составлен реестр общественных наблюдателей, которые отправятся 18 марта на все избирательные участки Волгоградской области. Всего, в рамках осуществления наблюдения за выборами главы государства, в Волгоградской области планируют подготовить порядка 3500...
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|Общество
|11.01.2018 16:03
В течение последних трех лет в Волгограде планомерно падают доходы городской казны от использования земельных участков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгограда, за данный период сумма фактически полученных доходов в бюджет по этому источнику упала в два раза - с 3,9 млрд рублей до 1,8 млрд. В частности, стремительно снижается объем вырученных муниципалитетом денежных средств от сдачи земельных участков в аренду. Данный регресс контрольно-счетная палата связывает как со снижением кадастровой стоимости земельных участков в результате ее оспаривания, так и с уменьшением площадей, переданных в платное пользование. Еще одна проблема – огромные долги пользователей...
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|Культура
|11.01.2018 16:02
На 75-летие окончания Сталинградской битвы Волгоградский молодежный театр подарит горожанам и гостям областного центра премьерный спектакль. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, постановка по мотивам пьесы Валентина Катаева называется «Синий платочек». Первые показы пройдут 30 и 31 января. Дух военного времени актерам поможет передать настоящее обмундирование и элементы амуниции советских солдат и офицеров. Основой звукового оформления постановки стал всем известный, пронзительный голос Юрия Левитана. Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный артист России, худрук молодежного театра Владимир Бондаренко. В пьесе Катаева нет батальных сцен, зато передано безумное желание героев жить, любить и быть любимыми. Действие происходит в 1943 году в разных...
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|Телеком
|11.01.2018 15:00
Открытки в мессенджерах, привычное «алло» и «Игра Престолов»: как волгоградцы провели новогодние каникулы
В первую ночь 2018 года суммарный объем интернет-данных в сети МегаФона вырос по сравнению с новогодней ночью 2017 года более чем в 3 раза. Обычным SMS-сообщениям волгоградцы предпочли общение через мессенджеры и социальные сети. Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, абоненты волгоградского МегаФона «чатились» в Whats App – в новогоднюю ночь объем трафика в нем превысил в 5 раз все остальные мессенджеры, вместе взятые. «Звонили», в основном, через Viber. Всего «накачали» и передали информации на 78Тбайт, что в 3 раза больше, чем в прошлом...
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|Культура
|11.01.2018 14:41
Печальное зрелище представляет сегодня памятник архитектуры конца XIX века на улице Огарева,20, в Ворошиловском районе Волгограда. Еще недавно здесь располагалась военная комендатура и военная автомобильная инспекция, о чем свидетельствуют выцветшая табличка на здании и объявление: «Военная комендатура волгоградского гарнизона переехала». Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы соседних домов, после переезда на территории памятника была кем-то организована мастерская для покраски автомобилей, но вот уже год-два назад эта деятельность прекратилась, и в настоящее время памятник культурного наследия постепенно превращается в мусорную свалку. Стены здания беспощадно разрушаются, кирпичи валяются буквально повсюду. Через проем в покосившемся деревянном заборе видны огромные...
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|Происшествия
|11.01.2018 14:38
Директор коммерческой организации обвиняется в незаконном получении кредита на сумму 12,5 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, в октябре-ноябре 2012 года 39-летний обвиняемый с целью приобретения в г. Волжском здания сауны и земельного участка получил в банке кредит на сумму 12,5 млн рублей. В качестве подтверждения своей платежеспособности он представил в кредитную организацию налоговые декларации с завышенной суммой полученных организацией доходов. Однако выплачивать по кредиту не собирался. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме, частично возместив ущерб. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до...
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|Здравоохранение
|11.01.2018 14:13
В праздник Крещения – в ночь с 18 на 19 января - очень важно соблюдать правила безопасности при купании в купелях, - заявили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения региона. «Купание в проруби - отличный способ укрепления здоровья и повышения иммунитета, но не для всех, - говорит главный внештатный специалист профилактической медицины Алексей Покатилов. - Подобная процедура без предварительной подготовки опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющим нестабильный уровень артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Им категорически запрещено окунаться в ледяную воду. Жителям региона с малейшими признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ...
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|Спорт
|11.01.2018 14:05 (Обновлено: 11.01.2018 14:14)
Федерация футбола Волгоградской области получила официальное письмо от Российского футбольного союза, в котором подтверждается членство организации в РФС, а также полномочия на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Областная федерация футбола уполномочена на проведение официальных Первенств области по всем возрастам и иных соревнований, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий. Напомним, что летом областная федерация футбола получила от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля 2017 года, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ"...
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|Общество
|11.01.2018 13:48
К административной ответственности за уклонение от размещения сведений о результатах проверок субъектов предпринимательства привлечен руководитель жилищной инспекции Волгограда Александр Богомолов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Надзорное ведомство уличило руководителя органа муниципального контроля в ненадлежащем ведении единого реестра проверок, что предусмотрено законодательством в целях обеспечения их учета в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их окончания. Установлено, что вопреки указанным требованиями в единый реестр не были внесены сведения о результатах восьми проверок, а сведения о проведенных двух внеплановых выездных проверках вообще отсутствовали в едином реестре. По решению суда Богомолов привлечен к административной ответственности, но...
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|Общество
|11.01.2018 12:03
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщает о регистрации африканской чумы свиней на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, накануне в пробах патологического материала от двух диких кабанов установлено особо опасное инфекционное заболевание животных. Патологический материал отобран на карантинируемой по АЧС территории государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский», расположенного в Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском муниципальных районах Волгоградской области. В настоящее время на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского муниципальных районов Волгоградской области проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции. В новом году АЧС уже было выявлено в Суровикинском районе Волгоградской...
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|Происшествия
|11.01.2018 11:38
Журналист издания «АИФ-Нижнее Поволжье» Лариса Шеремет лишилась удостоверения во время посещения Волгоградского областного клинического наркологического диспансера в Тракторозаводском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» корреспондент издания, так закончилась ее встреча с главным врачом учреждения Лианой Орешкиной. «Мало того, что у меня отобрали удостоверение, так еще и главный врач вызвала полицию», - рассказала журналист. По словам Ларисы Шеремет, поводом для визита в диспансер стало письмо сотрудников учреждения, которые рассказали о намерении руководства уволить ряд работников. Журналист попросила главного врача прокомментировать эту информацию. Однако дело приняло неожиданный оборот. В настоящее время Лариса Шеремет ожидает приезда полицейских, так как удостоверение ей не возвращают....
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