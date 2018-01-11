На юге Волгограда мрачный переход через ЖД пути испугал горожан

Вернуть страховой компании выплату по ОСАГО и возместить расходы на экспертизу придется автолюбителю из Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам. В ноябре 2015 года по вине Юрия Перегудова произошло ДТП, после которого он получил около 35 тысяч рублей компенсации. Но затем страховая компания потребовала от волжанина не только вернуть полученные деньги, но и заплатить 22 тысячи за экспертизу. Поводом для этого стало то, что Перегудов, страхуя собственную машину, не указал в договоре себя как "лицо допущенное к управлению" транспортом. В связи с этим компания подала иск в городской...

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