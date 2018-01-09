В Волгограде совершено разбойное нападение на рыбный цех









Трое мужчин, вооруженных обрезками труб и металлическим прутом, совершили разбойное нападение на рыбный цех в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, рано утром трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз проникли в цех, связали сторожа, а затем занялись поиском денег. Их добычей стала обнаруженная в кабинете директора 1 тысяча рублей и несколько коробок с копченой рыбой, после чего злоумышленники скрылись. Освободившись, потерпевший вызвал полицейских. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое родных братьев в возрасте 34 и 25 лет и их 33-летний знакомый. Они сознались в содеянном. По данным полиции, предполагаемым организатором преступления оказался старший брат, который неоднократно покупал в данном магазине производимую продукцию и обратил внимание на обилие покупателей, в связи с чем решил, что у хозяина должна быть большая выручка с продажи. За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.



