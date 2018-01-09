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Происшествия
 09.01.2018 14:56

В Волгограде совершено разбойное нападение на рыбный цех



Трое мужчин, вооруженных обрезками труб и металлическим прутом, совершили разбойное нападение на рыбный цех в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, рано утром трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз проникли в цех, связали сторожа, а затем занялись поиском денег. Их добычей стала обнаруженная в кабинете директора 1 тысяча рублей и несколько коробок с копченой рыбой, после чего злоумышленники скрылись. Освободившись, потерпевший вызвал полицейских. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое родных братьев в возрасте 34 и 25 лет и их 33-летний знакомый. Они сознались в содеянном. По данным полиции, предполагаемым организатором преступления оказался старший брат, который неоднократно покупал в данном магазине производимую продукцию и обратил внимание на обилие покупателей, в связи с чем решил, что у хозяина должна быть большая выручка с продажи. За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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Расследования 09.01.2018 19:18 (Обновлено: 09.01.2018 19:25)

К 2,5 годам колонии общего режима за неуплату 100 миллионов рублей налогов приговорён директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог и продажей железнодорожных вагонов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По материалам дела, в 2011-2013 годах предприниматель составил несколько фиктивных договоров с 6 несуществующими предприятиями. Фирмы якобы ремонтировали выставленные на продажу вагоны и поставляли к ним запчасти. Участвовали эти фирмы-"призраки" и в ремонте городских автодорог. Когда обман вскрылся, мужчина не признал свою вину. Теперь на собственность налогового уклониста, стоимостью около 80 миллионов рублей, наложен арест. 
Прочитана: 1478 раз
Доска позора 09.01.2018 17:46

В Волгограде помойка подбирается к новой детской площадке На "Доску позора" на этот раз попала помойка у общежития на улице Быстрова, 84а в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", мусорные залежи стремительно подбираются к новой детской площадке, до которой осталось всего несколько метров. По словам местных жителей, отходы не вывозятся уже около месяца. Проблема обострилась, когда к строящимся неподалеку новостройкам стали прокладывать канализацию. Тяжелые мусоровозы застревали в песке, и мусор просто перестали вывозить. Однако местный дворник заверил журналистов, что ситуация здесь очень скоро изменится - весь мусор коммунальщики планируют вывезти уже завтра.  Отметим, что улица Быстрова уже не впервые появляется на "Доске позора" информагентства. Так, более...
Прочитана: 3768 раз
Общество 09.01.2018 16:02

Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как идут облицовочные работы на фасаде нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда, который больше известен как «голый» и дом «в лохмотьях». Однако рабочих там сегодня не было, хотя к облицовке здания, по словам жителей, представители застройщика - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились. Как рассказывают жильцы, их...
Прочитана: 6116 раз
Происшествия 09.01.2018 15:53 (Обновлено: 09.01.2018 15:55)

Фуру с "левым" алкоголем задержали в Волгоградской области Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Быковском районе грузовую иномарку, набитую поддельной алкогольной продукцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего было обнаружено 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности изъято 11600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что федеральные специальные марки поддельные. Возбуждено уголовное дело.
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Здравоохранение 09.01.2018 15:27

Более 8,7 тысячи обращений поступило в праздничные дни в службу скорой медицинской помощи, 2,3 тысячи человек были госпитализированы. Из поступивших звонков 942 — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Как отметили в облздраве, за первую неделю 2018 года в амбулаторно-поликлиническое звено обратились порядка 10 тысяч пациентов. 38 экстренных выездов совершили сотрудники Центра медицины катастроф, ими проведено 16 медицинских эвакуаций тяжелых больных из районов Волгоградской области. С начала года, благодаря проведению экстренных жизнесохраняющих микроопераций на сердце,...
Прочитана: 1042 раз
Расследования 09.01.2018 15:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:41)

Апелляционная коллегия Волгоградского областного суда оставила неизменным приговор бывшему адвокату Сергею Стремилову, осужденному к 2,5 годам колонии за мошенничество. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областной инстанции. Напомним, в октябре 2017 года Советский районный суд Волгограда признал бывшего защитника, уже отбывавшего наказание за покушение на мошенничество, виновным в полумиллионном хищении. Летом 2014 года Стремилов с сообщником обманом выманили крупную сумму у женщины. По их словам, это был гонорар за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок. Но "отрабатывать" его подельники не собирались.
Прочитана: 2427 раз
Расследования 09.01.2018 15:08

К 11 годам колонии строго режима приговорен в Волгограде 27-летний житель города Магнитогорска Челябинской области Эдуард Мусин за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Следствием и судом установлено, что Мусин в августе 2017 года приехал из Магнитогорска в Волгоград с целью сбыта наркотиков. В сентябре его задержали в Центральном районе, где он утроил тайник-"закладку". У Мусина обнаружили более 380 граммов приготовленных к сбыту сильнодействующих наркотических средств. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ Управления МВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал.
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Расследования 09.01.2018 15:07

В Михайловке 26-летний дальнобойщик пытался откупиться от полицейских. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, грузовик под управлением жителя одной из северокавказских республик перевозил пшеницу. Однако сопроводительных документов на груз у водителя не было, а накладные на зерно имели признаки подделки. По данному факту оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского подразделения полиции была организована процессуальная проверка. За не привлечение к ответственности водитель фуры предложил стражу порядка 15 тысяч рублей. При передаче денег взяткодатель был задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Прочитана: 718 раз
Происшествия 09.01.2018 14:36

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск Жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, 30-летний мужчина, который находился в розыске за совершение кражи, был задержан по ориентировке на улице Эльбрусской. Его доставили в территориальный отдел полиции.
Прочитана: 1211 раз
Астрахань 09.01.2018 14:24 (Обновлено: 09.01.2018 15:02)

2018 год в Астраханской области объявлен годом влюбленных Астраханская область объявила 2018-й годом влюбленных. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ознаменование этого служба ЗАГС на улице Николая Островского в Астрахани напротив спорткомплекса «Звездный» разместила баннер с надписью: «В новом году расстанься с одиночеством! Создай свою семью!». Также в рамках Года будет реализован новый проект «Фестиваль влюбленных» с организованной специальной зоной для знакомств. А парам, вступившим в брак в 2018 году, будут выдаваться приглашения на государственную регистрацию рождения детей вне очереди, сообщили в ведомстве. Кроме того, будет объявлен конкурс свадебных фотографий «Наше счастье», а фотографии победителей опубликуют в региональном журнале «ЗАГС Свадьба и...
Прочитана: 511 раз
Происшествия 09.01.2018 14:07

Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда на остановке Кропоткина при резком торможении автобуса №25 пассажирка получила травмы при падении. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 46-летняя женщина сломала ребра, также у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Пострадавшую доставили в травмпункт. Как пояснил ИА "Высота 102" источник в автотранспортном предприятии, женщина могла упасть потому, что не держалась за поручни.   
Прочитана: 858 раз
Происшествия 09.01.2018 13:33

Нетрезвого автоугонщика задержали полицейские в Михайловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на одной из улиц поселка Отрадное полицейские остановили находящийся в розыске "ВАЗ-2107". Машиной управлял 28-летний местный житель, который был явно нетрезв. Водительские права у горе-шофера отсутствовали - их недавно мужчину лишили. Как выяснилось, транспорт он угнал у своей родственницы. Сперва они вместе пили, а когда женщина уснула, мужчина забрал ключи и уехал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон.  
Прочитана: 839 раз
Общество 09.01.2018 13:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:06)

Волгоградский Союз журналистов «вышел из подполья» и обзавелся телефоном Валерий Мельников, председатель правления  волгоградской областной организации  «Союз журналистов России» (слева). Похоже, что  Союз журналистов в Волгоградской области вышел из «глубокого подполья» и раскрыл все «карты», обнародовав результаты своей деятельности за минувший  год. Напомним, ИА «Высота 102» в августе 2017-го опубликовало материал под заголовком «Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно»: он вызвал немалый резонанс среди коллег.  ...
Прочитана: 1172 раз
Общество 09.01.2018 12:48

Десятки праздничных мероприятий прошли в Волгограде в новогодние праздники. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города-героя, так, музыкальный театр дал рекордное количество - более 30 - детских представлений (с 23 декабря по 7 января) и 6 концертов для взрослых, в том числе на свежем воздухе - 2-го января в Комсомольском саду. А в новогоднюю ночь на сцене на площади Павших Борцов наравне с ведущими работала собака породы хаски. Трехмесячный щенок Лакерта попал на новогодний бал прямо с корабля – из рук профессиональных заводчиков. Четвероногого артиста везли из Красноармейского района. А во время праздника щенка приходилось греть в машине, чтобы...
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