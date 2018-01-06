В Волгоградской области пьяного водителя остановили со стрельбой











Открыть огонь по колесам автомобиля, в котором ехал 23-летний нарушитель, пришлось полицейским в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем инспекторы ДПС попытались остановить отечественную “семерку”, но водитель не подчинился стражам порядка и попытался скрыться на своем авто. При этом он грубо нарушил правила безопасной езды. Сотрудники полиции пустились в погоню. Лихач игнорировал приказы остановиться, поэтому правоохранители были вынуждены открыть огонь по удиравшей легковушке. Однако это не остановило беглеца - он продолжал ехать на пробитых колесах. Остановить мужчину за рулем удалось только тогда, когда дорогу перед ним заблокировали другие экипажи ДПС. При задержании мужчина сопротивлялся полицейским. Как выяснилось, он был сильно пьян. Теперь, кроме ответственности за пьяную езду, водителю грозит и уголовное дело за насилие в отношении сотрудников полиции.



