Волгоградцы проводят время в зимних забавах

Истосковавшиеся по морозу волгоградцы устремились на открытые сегодня в городе-герои катки. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из таких катков начал сегодня работать в Ворошиловском районе Волгограда, в сквере Саши Филиппова. Горожане разных возрастов с удовольствием осваивали ледяную площадку, вспоминая былые навыки. Кто-то приходил со своими коньками, кто-то пользовался услугами проката.Как рассказали организаторы, в этом году посетители катка, заплатив один раз, могут кататься не час, как было раньше, а сколько душе угодно или, точнее, на сколько хватит сил.Между тем, в администрации Волгограда корреспонденту ИА «Высота 102» уточнили, что катки появились и в некоторых дворах города. Эти площадки заливали силами управляющих компаний. Еще один платный каток должен открыться в Комсомольском саду, однако пока неизвестно, когда это случится. Планам могут помешать капризы погоды – по некоторым данным, на следующей неделе в Волгоград вернется плюсовая температура.