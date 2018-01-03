Жители Волгограда начали новый год с очередей на оплату услуг ЖКХ

Сегодня вечером волгоградцы встретили у главной ёлки города-героя губернатора Андрея Бочарова вместе с супругой и дочерью. Как сообщает ИА «Высота 102», этой новостью горожане поспешили поделиться в соцсетях, сопроводив ее фотографиями и видеороликами, сделанными на телефоны. Некоторым «счастливчикам» удалось сфотографироваться с главой региона. Не обошлось и без поздравлений с наступившим Новым годом. Волгоградцы пожелали губернатору и его семье счастья и успехов в 2018 году. Андрей Бочаров сфотографировался с семьёй у елки, а потом они пошли гулять по Аллее Героев в сторону Волги. По пути глава региона фотографировался с горожанами, обменивался новогодними поздравлениями.