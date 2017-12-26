Николай Нестеренко, сообщивший о ложном "минировании" нескольких отделений "Почты России" в Москве, Воронежской и Волгоградской областях, проведет 14 месяцев в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная коллегия областной инстанции оставила без изменений приговор Урюпинского районного суда, вынесенный в начале ноября.

В октябре 2015 года Нестеренко на смог получить денежный перевод в местном почтовом отделении. Расстроенный мужчина отправился домой и, выпив, решил "отомстить" "Почте России". Он позвонил на горячую линию федерального предприятия и заявил, что ему стало известно о готовящихся взрывах в нескольких почтовых отделений в Москве, Воронежской и Волгоградской областях. Правоохранители проверили поступивший сигнал, но мин не обнаружили. "Телефонного террориста" удалось быстро вычислить. Как выяснилось, мужчина звонил со своего сотового и городского телефона.