Единороссы Волгоградской области после съезда партии готовы обеспечить безусловную победу Путину на выборах





Одно из самых знаковых событий конца 2017 года - съезд партии «Единая России» - собрало в Москве в конце минувшей недели 2,5 тысячи человек. Форум прошел 22-23 декабря. Волгоградскую область представляли около 25 человек, из них – семеро делегаты.

Главной новостью, хотя и ожидаемой, стало официальное заявление лидера «Единой России» Дмитрия Медведева о поддержке партией Владимира Путина на предстоящих выборах. Премьер-министр в ходе пленарного заседания, обращаясь, к партийцам, заявил, что все возможности «Единой России» должны служить одной цели, «чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата — Владимира Путина». Об итогах и главных событиях съезда – смотрите в сюжете ИА «Высота 102».

Фото: volgograd.er.ru









