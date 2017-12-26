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Политика
 26.12.2017 16:13

Единороссы Волгоградской области после съезда партии готовы обеспечить безусловную победу Путину на выборах


Одно из самых знаковых событий конца 2017 года - съезд партии «Единая России» - собрало в Москве в конце минувшей недели 2,5 тысячи человек.  Форум прошел 22-23 декабря. Волгоградскую область представляли около 25 человек, из них – семеро делегаты. 
Главной новостью, хотя и ожидаемой, стало официальное заявление лидера «Единой России» Дмитрия Медведева о поддержке партией Владимира Путина на предстоящих выборах. Премьер-министр в ходе пленарного заседания, обращаясь, к партийцам, заявил, что все возможности «Единой России» должны служить одной цели, «чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата — Владимира Путина». Об итогах  и главных событиях съезда – смотрите в сюжете ИА «Высота 102».
Фото: volgograd.er.ru



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Происшествия 26.12.2017 18:25

ДТП в центре Волгограда в час пик остановило трамваи Пробка образовалась на улице Краснознаменской в час пик из-за ДТП, сообщает ИА “Высота 102”. Напротив здания регионального главка МВД легковушка столкнулась с трамваем. В результате движение электротранспорта оказалось парализованным. Образовалась очередь примерно из 5-6 трамваев. Авария затруднила движение и легкового транспорта. В пробке трамваи простояли около получаса. В результате инцидента никто не пострадал. "Подрезавшая" трамвай  белая "Toyota", получила незначительные повреждения.
Прочитана: 1451 раз
Общество 26.12.2017 17:55

Служебные собаки задержали "преступника" в школе-интернате Волгоградской области Сегодня сотрудники кинологической службы ГУ МВД Волгоградской области побывали в гостях у воспитанников Красноярской школы-интерната Жирновского района Волгоградской области в рамках всероссийской акции МВД России "Полицейский Дед Мороз". Как сообщили ИА «Высота 102» в школе-интернате, к детям, имеющим ограничения по здоровью, приехали пять сотрудников, в том числе младший инспектор-кинолог старший прапорщик полиции Галина Корбелева с бельгийской овчаркой по кличке Малигос и старший инспектор-кинолог капитан полиции Сергей Фролов с немецкой овчаркой Алисой.  Продемонстрированные способности четвероногих питомцев вызвали полный восторг у детворы. Например, бельгийская овчарка Малигос по команде хозяина отразила нападение условного преступника, а немецкая овчарка Алиса нашла условные наркотики...
Прочитана: 775 раз
Политика 26.12.2017 17:53

Инициативная группа поддержала выдвижение Владимира Путина на президентские выборы Сегодня инициативная группа в составе 668 человек поддержала выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы президента. Об этом ИА «Высота 102» сообщили участники собрания, представляющие Волгоградскую область.  В состав группы, напомним, вошли секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников, депутат Госдумы Ирина Гусева, главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако, не смогла прилететь в Москву. Как пояснил информагентству лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков, на собрании выступили ряд участников инициативной группы –...
Прочитана: 3800 раз
Общество 26.12.2017 17:15

Жителям Волжского предлагается стать контролёрами-распорядителями при проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые будут проходить на стадионе «Волгоград-Арена». 28 декабря в большом зале в 11 часов в администрации Волжского состоится первое организационное собрание по вопросу бесплатного обучения по данной специальности, сообщили  ИА «Высота 102» в администрации Волжского.  Подготовку по курсу «Контролёр-распорядитель» по программе российского футбольного союза проводит профсоюз «Содружество» совместно с центром «Контакт». Среди обязанностей – контроль за соблюдением установленных правил поведения зрителей, помощь в ориентировании на стадионе, проверка билетов, абонементов, аккредитаций, обеспечение справочно-информационной поддержки. Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 лет, презентабельный и аккуратный внешний...
Прочитана: 640 раз
Расследования 26.12.2017 17:04

Волгоградский областной суд не поддержал апелляцию экс-депутата Волгоградской гордумы Федора Литвиненко о замене содержания в СИЗО на домашний арест, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Ранее, 7 декабря, облсуд продлил арест бывшего народного избранника  до 27 марта 2018 года. Напомним, Литвиненко  вместе с депутатами Волгоградской гордумы Зверевым и Щуром обвиняют в мошенничестве с автостраховкой. Ущерб от деятельности ОПГ, в которой насчитывалось несколько десятков человек, составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700.
Прочитана: 1703 раз
Телеком 26.12.2017 16:37

«Ростелеком» предоставил онлайн-игрокам новые возможности «Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Ростелеком» первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всё, что нужно онлайн-игроку», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина. Абонент «Ростелекома» при подключении тарифного плана «Игровой» может активировать...
Прочитана: 494 раз
Общество 26.12.2017 15:25

После ДТП с автобусом в Москве проверили транспорт в Волгограде На крупных пассажирских автотранспортных предприятиях Волгограда предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасной работы всех автобусов. Сегодня утром в дополнение к ежедневному технического осмотру подвижного состава перед выходом на линии прошла углубленная проверка всех систем автобусов и внеплановый инструктаж водителей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Для проведения этих мероприятий рабочий день сотрудников автотранспортных предприятий начался на час раньше – в 4 часа утра. Специальная комиссия в составе механиков, представителей руководства предприятий-перевозчиков и сотрудников, ответственных за безопасность эксплуатации подвижного состава, особое внимание уделила состоянию рулевого управления и тормозных систем, включая антиблокировочную систему. В рамках ежедневного контроля проверяется наличие...
Прочитана: 1254 раз
Происшествия 26.12.2017 14:51

В Волгограде полыхает пристройка к торговому павильону (ВИДЕО) Пристройка к торговому павильону, где расположено кафе,  горит в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, объект расположен на улице Циолковского. Огнем объята крыша строения на площади 150 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с места события, полицейские разгоняют зевак, так как существует опасность взрыва газового баллона. Пожар полыхает рядом с площадкой, где продают елки. Как уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 14-25, в 14-45 огонь был локализован. В 15-20 пожар был полностью потушен.
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Общество 26.12.2017 14:20 (Обновлено: 26.12.2017 14:21)

Власти Урюпинска Волгоградской области не устроил проект благоустройства территории нового культурного центра Арбитражный суд Волгоградской области постановил расторгнуть договор с ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Грин Арт", которому было поручено подготовить проектную документацию визуализации благоустройства территории строящегося в Урюпинске центра культурного развития. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск в суд подало муниципальное автономное учреждение "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области", с которым был заключен договор. По материалам дела, центр "Грин Арт" должен был подготовить документацию, охватывающую территорию центра в 6458 кв.м. Сумма работ была оценена в 85 тысяч рублей, сдать ее необходимо было до 26 апреля 2017 года. С условиями договора организация не справилась:...
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Общество 26.12.2017 13:47 (Обновлено: 26.12.2017 15:05)

Спасатели рассказали волгоградцам, как пережить новогодние праздники без потерь О правилах пожарной безопасности и поведении вблизи водных объектов в преддверии новогодних праздников рассказали сотрудники регионального главка МЧС, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Замначальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Олег Степаненко  поведал  об основных рисках,  поджидающих горожан во время празднования Нового года. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности при использовании пиротехники на улице и в помещении. Например, нужно внимательно читать инструкции и при запуске фейерверков убедиться, что те взорвутся именно в воздухе, а не попадут в окна домов или повредят электрические провода, и тем более в людей.   Его коллега,  главный специалист-эксперт отдела безопасности...
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Происшествия 26.12.2017 13:12

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего неработающего жителя Волгограда, укравшего из подъезда дома инвалидную коляску. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, коляска, принадлежащая инвалиду 1 группы, стояла в подъезде одного из домов по ул. Вучетича. Когда мама инвалида обнаружила пропажу, к ее поискам подключился наряд вневедомственной охраны, несущий службу в Красноармейском районе Волгограда. Старший сержант  Илья Панченко и  сержант Николай Голованов  по горячим следам задержали злоумышленника. Задержанный  в содеянном сознался. Похищенное изъято и возращено владелице. Возбуждено уголовное дело. 
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Экономика 26.12.2017 12:49 (Обновлено: 26.12.2017 14:20)

Анализ налоговых льгот, установленных на местном уровне, должны будут провести власти Волгограда и Волжского по поручению региональных властей. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято на очередном заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области. В частности, в администрации Волжского детально изучат, сколько всего СНТ воспользовались налоговой льготой, какие объекты недвижимости находятся на территории дачных обществ, а также – какие категории граждан пользуются этими льготами. Власти Волгограда должны также провести ревизию перечня местных льгот, в том числе - льгот для гаражных кооперативов. По сведениям информагентства, вероятно, власти Волгограда и Волжского могут отменить режим налогового благоприятствования для...
Прочитана: 4449 раз
Выборы 26.12.2017 12:26

В инициативную группу по выдвижению Путина в президенты вошли пятеро волгоградцев Сегодня в Москве инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России соберется на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.  Участие в заседании, которое пройдет в историческом парке «Россия - моя история», примут не менее 500 человек, среди которых есть и представители Волгоградской области. В состав группы включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако,...
Прочитана: 5107 раз
Телеком 26.12.2017 12:24

Топ-10 смартфонов России в предновогодних продажах «МегаФон» представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung, сообщила ИА “Высота 102» пресс-служба компании. Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках «МегаФона» в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфонMicromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB. По состоянию на декабрь 2017-го года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети «МегаФона» было продано в ценовом сегменте от 5 до 10...
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