В Волгограде нашлась пара медведей для встречи с английскими фанатами









Поддержать легенду о наличии в России множества медведей, с которыми могут встретиться английские фанаты футбола, видимо решили в администрации Волгоградской области. По крайней мере, так можно объяснить участие двух белых мишек в церемонии открытия долгожданной рокадной магистрали - дорога идет мимо стадиона «Волгоград Арена», где 18 июня сборная Англии по футболу сыграет с Тунисом. Ранее, как сообщает ИА «Высота 102», английское издание «Daily Mail» распространило информацию о том, что глава федерации болельщиков Англии Кевин Майлз обратился в российский «Национальный маркетинговый центр по туризму» - «Visit Russia» по поводу возможностей кемпинга во время чемпионата мира в связи с риском нехватки мест в гостиницах.

















Англичанину ответили, что кемпинг - нетипичное для России явление. Это приемлемо разве что во время отдыха на природе за городом, но там опасность могут представлять голодные медведи. Была ли это шутка от российских специалистов туриндустрии, неизвестно. Но журналисты «Daily Mail» на полном серьезе известили своих читателей о популяции в 70 000 голодных медведей, которые бродят по России и представляют опасность для людей из-за нехватки источников пищи. Кстати, базой сборной Англии по футболу на время проведения в России чемпионата мира станет подмосковное Репино. А примерно два года назад в прессе появлялись сообщения, что бурые медведи вернулись в леса Московской области.



