Самолет рейса "Санкт-Петербург-Нальчик" авиакомпании "Победа" совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального линейного управления МВД, инцидент произошел сегодня днем в 15.55. 44-летний мужчина закурил во время полёта. Нарушителя сняли с рейса в Волгограде сотрудники транспортной полиции и доставили в линейное отделение. Там были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего мужчину отпустили. Самолет вылетел из Волгограда в Нальчик.

Напомним, что самолет этого же рейса также экстренно садился в Волгограде из-за курильщика в начале декабря.