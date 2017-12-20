|Происшествия
|20.12.2017 20:48(Обновлено: 20.12.2017 20:51)
В Волгоградской области столкнулись БТР и легковушка, погиб один человек
Один человек погиб и один получил ранение при столкновении бронетранспортера и легкового автомобиля в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, ДТП произошло около шести часов вечера на 70 километре трассы "Волгоград – Сызрань". В аварии погиб 35-летний мужчина, еще один 60-летний мужчина получил травму головы. Пострадавший госпитализирован в Дубовскую ЦРБ. По предварительным данным, они находились в легковом автомобиле. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Волгоградской области полигон "Комус" не спешит исполнять решение суда об очистке соседних земель от отходов
В Волгограде на пресс-конференции дети обескуражили Деда Мороза нескромными вопросами
Семейный бизнес отнял у жителей Волгограда территорию для спорта и отдыха
Приставы пытаются заставить владельцев мусорного полигона "Комус", захламившего соседние земли сельхозназначения, исполнить решение суда и очистить чужую территорию от отходов....
«Кто твои дети?», «Сколько тебе лет?», «Когда в Волгограде будет снег?», «А Ты бессмертный?» - этими и еще...
Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35,...
|Общество
|20.12.2017 22:19
В Волгоградской области подготовят 3500 общественных наблюдателей к выборам президента России, заявили ИА «Высота 102» в общественной палате региона. «Каждая участковая избирательная комиссия будет представлена минимум двумя общественными наблюдателями, - пояснили в палате. – Эти наблюдатели должны являться представителями общественных организаций, причем тех, которые будут иметь соглашение с общественной палатой области». Готовить таких общественных наблюдателей будут на базе общественной палаты с привлечением специалистов волгоградской областной избирательной комиссии, с которой палата подписала соглашение о сотрудничестве. Каждый общественный наблюдатель получит соответствующее удостоверение, подтверждающее его правовой статус.
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|Аналитика
|20.12.2017 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде новую выставку в краеведческом музее открыли песней про «команду молодости нашей»
Смотрите сегодня в программе: сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области невидимо для широкой публики отмечают 100 лет со дня создания самого закрытого ведомства страны. Символ мужества: копию знамени 10-й дивизии войск НКВД кадетам передал руководитель СКР Александр Бастрыкин. Поехали! : федеральный министр транспорта лично прилетел в Волгоград для участия в церемонии запуска движения по мосту через Ахтубу. Итог коррупционного скандала в Средней Ахтубе: прокуратура отправила в суд дело о взятке кирпичами, предназначенными для строительства домов переселенцев из аварийного жилья. «Команда молодости нашей…»: в областном краеведческом...
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|Общество
|20.12.2017 19:27
Сегодня на площади Павших борцов засияла огнями главная елка Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», светодиодная подсветка включена и на новой композиции, установленной рядом с елкой – «Сапоги». В администрации Волгограда, между тем, обещают волгоградцам другие световые сюрпризы. Так, на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина установлена 12-метровая светодиодная ель, усыпанная шарами золотого и серебряного цветов. В Комсомольском саду, где расположится резиденция Деда Мороза, появятся световые декорации «камин», «трон», «кот на подушке». На перекрестке улицы Комсомольской и проспекта имени Ленина в канун нового года волгоградцы увидят светящуюся надпись «2018», где цифра «0», напоминающая елочный шар, будет выполнена в виде...
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|Экономика
|20.12.2017 17:39
Восемь одно- и двухэтажных зданий, расположенных на ул. Балонина и Невская в районе автовокзала, будут изъяты у ООО "Автоград" для муниципальных нужд. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску департамента муниципального имущества администрации Волгограда. Размер компенсации причиненных изъятием имущества убытков определен судебной экспертизой в сумме 49 099 570 рублей. Коммерсанты должны передать муниципалитету здание авторемонтной мастерской и склада, пять одноэтажных зданий, котельную и здание клуба. Общая площадь этого имущества составляет 5815,7 кв.м. Изъятие земельных участков и объектов производится на основании постановления администрации Волгограда для муниципальных нужд, предусматривающих строительство в...
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|Газетный киоск
|20.12.2017 16:56
Астраханская область заняла 234-е место из возможных 250 в рейтинге, который составили специалисты Domofond.ru. Как сообщает ИА "Астрахань 24", эксперты выясняли, как люди оценивают качество жизни в своих городах. Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, которые оценивали по 5-балльной шкале утверждения: о безопасности: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток»; о чистоте: «В моём районе чисто, мусор убирают своевременно»; об экологии: «В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»; об общественном транспорте: «Меня...
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|Расследования
|20.12.2017 16:13
Более миллиона рублей компенсации за изъятую у Антонины Лебедевой аварийную квартиру должна выплатить администрация Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы областного суда. В 2012 году ее дом на улице Вучетича был признан аварийным и подлежащим сносу. В феврале 2015 горадминистрация приняла решение о выкупе квартиры, но женщину не устроила цена. Она обратилась в Центральный районный суд с просьбой назначить компенсацию в 1 350 000 рублей. Райсуд постановил выплатить ей 1 116 600 рублей. Сегодня областная инстанция, сумму компенсации оставила прежней. Решение суда вступило в законную силу.
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|Политика
|20.12.2017 15:36
На последнее в 2017 году плановое заседание Волгоградской облдумы депутаты припасли немало любопытных законопроектов. Как сообщает ИА «Высота 102», только в основной повестке заседания, которое состоится завтра, 21 декабря, значатся 42 вопроса. Одним из самых знаковых станет принятие проекта постановления о назначении даты референдума, посвященного теме перевода стрелок часов, на день выборов президента России – 18 марта 2018 года. Народному голосованию будет посвящен и еще один вопрос, включенный в повестку дня парламентского слушания. Речь идет о поправках в закон об областном референдуме, предусматривающих, в частности, отмену голосования по открепительным удостоверениям. Предстоит нардепам на исходе парламентского года решить и...
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|Расследования
|20.12.2017 15:34
20 тысяч рублей штрафа заплатит предприниматель из Старополтавского района, нанявший на работу бывшую сотрудницу районного отдела службы судебных приставов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, индивидуальный предприниматель, подсобивший в трудоустройстве бывшей госслужащей, не уведомил об этом в десятидневный срок ее прежнего работодателя. В результате прокурорской проверки было возбуждено дело об административном нарушении.
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|Телеком
|20.12.2017 15:16
«Ростелеком» получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на новый вид деятельности по технической защите конфиденциальной информации– «услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на основании лицензии «Ростелеком» может осуществлять весь комплекс услуг информационный безопасности: удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7) на базе Security Operation Center (SOC). Услуга будет включать в себя сбор событий ИБ из различных систем клиента. Данные будут поступать в SOC «Ростелекома» по защищенным каналам связи и в дальнейшем обрабатываться – как...
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|Происшествия
|20.12.2017 14:42
В Волгоградской области замглавы администрации поселка Средняя Ахтуба будут судить за взятку коттеджем
Бывший замглавы администрации поселка Средняя Ахтуба Василий Соколов предстанет перед судом за взятку, злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, чиновника обвиняют в получении от руководства одной из подрядных организаций взятки в 259 тысяч рублей. Именно во столько оценили эксперты услуги по строительству личного коттеджа, оказанные ему. За это чиновник должен был принять и подписать акты о строительстве трех многоквартирных домов по целевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". При этом "на бумаге" объем работ был явно завышен. Ущерб государству превысил 1,5 миллиона рублей. Сейчас...
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|Происшествия
|20.12.2017 14:27
Собственную машину, изъятую за неуплату кредита, угнала семейная пара в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем со стоянки на улице Ткачева была угнана “Hyundai Solaris”. Позже автомобиль был найден во дворе многоквартирного дома в Дзержинском районе. Как выяснилось, транспорт угнали его бывшие владельцы - 27-летняя женщина и 49-летний мужчина. Установлено, что иномарка была куплена женщиной в кредит, который она не выплачивала. По решению суда “Hyundai” отдали банку, но волгоградка решила вернуть себе авто. С сожителем они пришли на стоянку, вооружившись комплектом запасных ключей, и угнали машину. Затем припарковали ее в Дзержинском районе, чтобы затем...
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|Общество
|20.12.2017 14:16 (Обновлено: 20.12.2017 14:59)
Администрация Волжского согласовала акцию «Советский, Красный Дед Мороз», которую намерены провести коммунисты города в это воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в горкоме КПРФ, цель митинга – поздравление жителей с Новым годом, раздача детям сладких подарков и самое главное – защита образа Деда Мороза. Так, рассказали в горкоме, поводом для акции стали попытки «демонизировать» старого, доброго волшебника, тогда как именно «наш, советский Красный Дед Мороз, а не его заокеанский прообраз – это неотъемлемая часть нашей истории». Также волжские коммунисты против того, чтобы на Деде Морозе и Снегурочке делали бизнес, зарабатывая на поздравлениях детей. «Раньше с этой ролью прекрасно справлялись воспитатели...
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|Расследования
|20.12.2017 13:52
Учредитель ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олег Закутнев приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия, сообщает ИА "Высота 102". По данным Приволжского управления МВД России на транспорте и Генеральной прокуратуры РФ, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, что в сентябре 2 года колонии общего режима получил его сообщник бывший руководитель фирмы Александр Филиппов. Его осудили за преднамеренное банкротство. Известно что Филиппов...
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|Общество
|20.12.2017 13:24
Первые автолюбители смогли сегодня проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который строился несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102", специально на это событие сегодня в Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они открыли движение по новому транспортному объекту, который, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем, в том числе и с бюджетным финансированием, работы на объекте активизировались. Так, с...
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|Общество
|20.12.2017 13:09
Жительница Волгограда, получившая тяжелые травмы после падения в автобусе, отсудила у ГУП «Волгоградавтотранс» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда, инцидент произошел в июле 2016 года: из-за резкого торможения автобуса женщина упала в салоне и получила телесные повреждения, впоследствии расцененные как причинившие тяжкий вред здоровью. Представители ГУП «Волгоградавтотранс» и водитель автобуса исковые требования пострадавшей волгоградки не признали. Так, они заявили, что гражданская ответственность предприятия как перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». Также ответчики утверждали, что фактически ДТП не было, а автобус затормозил вынужденно, чтобы избежать столкновения с подрезавшей его...
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20 декабря 22:19
20 декабря 20:48
В Волгоградской области столкнулись БТР и легковушка, погиб один человек 1
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