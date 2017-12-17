Самолёт рейса “Назрань-Москва” приземлился в Волгоградском аэропорту из-за курящего пассажира, об этом ИА “Высота 102” сообщили представители экстренных служб. По имеющимся сведениям, нарушитель был снят с рейса.Напомним, подобный случай произошел в середине ноября, когда самолет "Ростов-на-Дону-Москва" также экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира. Наказание за подобное правонарушение - штраф до 100 тысяч рублей или до 15 суток ареста. Как стало известно информагентству пассажир не был агрессивным, однако не реагировал на требования прекратить курить в туалете, куда удалился мужчина. В результате командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет. Самолет отправился в Москву примерно через час после посадки в Волгограде. На 36-летнего Алиса Магомеда, уроженца Чеченской республики, составлен протокол, ему будут предъявлены к оплате расходы на незапланированное приземление. Это, по словам источника, солидная сумма.













