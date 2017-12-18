Жителям Волгоградской области запретят пасти скот где попало

Чиновники Волгоградской области озаботились проблемой нерегулируемого выпаса сельскохозяйственных животных и птицы на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет госимущества Волгоградской области предлагает принять соответствующий закон, который определит конкретные места выпаса скота. В частности, если земли находятся в госсобственности, то территории определит комитет госимущества, если за земли отвечает орган местного самоуправления, то полномочиями по выбору разрешенных мест наделят районных и сельских чиновников. В случае же, если предполагаемые места выпаса частично или полностью совпадут с особо охраняемыми территориями, перечень мест выпаса должен быть согласован с облкомприроды. Разработчики законопроекта ссылаются на многочисленные случаи нарушения установленных органами местного самоуправления правил выпаса и прогона скота. В частности, в 2017 году таких случаев было зафиксировано более 500. Принятие закона также позволит привлекать к ответственности нарушителей, считают в комитете госимущества.





