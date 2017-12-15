В Волжском при столкновении маршрутки с легковушкой четверо людей пострадали, один погиб

Бастующих шоферов-дальнобойщиков Объединения перевозчиков России морально поддержали их коллеги из других профессиональных союзов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Так, председатель правления ассоциации "Общества добросовестных перевозчиков "ЦАРИЦЫН" Олег Клемм выразил понимание и сочувствие инициативам коллег. "Но в таких акциях мы не участвуем. Мы ведем ежедневную планомерную работу по смягчению финансовой нагрузки, связанной с системой “Платон”. Но такие вопросы не решаются на автотрассе", - рассказал он. Собеседник информагентства подчеркнул, что проблемы надо решать в кабинетах чиновников, отвечающих за транспортную политику. "Необходимо выстраивать диалог с министерством транспорта как на региональном уровне, так и на федеральном. Система уже сложилась и надо подстраиваться к...